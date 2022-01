Basket

Basket, Serie A , highlights: Varese-Venezia 76-68

BASKET, SERIE A - Dopo 4 k.o. di fila, la Openjobmetis Varese ritrova il successo in campionato e lo fa con una grandissima rimonta (da -15) contro l'Umana Reyer Venezia. Protagonista assoluto un Marcus Keene da 27 punti e 6/8 da tre, ma fondamentali anche le giocate del duo Beane-Sorokas. 6° k.o. in 8 trasferte di Serie A per la Reyer.

00:06:28, un' ora fa