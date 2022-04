Basket

Basket, Serie A, highlights: Venezia-Brindisi 80-78 d.1t.s.

BASKET, SERIE A - Successo in rimonta anche per l'Umana Reyer Venezia, che riemerge dal -14 del 1° quarto e supera dopo un overtime l'Happy Casa Brindisi. Assoluto protagonista nella vittoria orogranata, un Stefano Tonut da 27 punti e semplicemente inarrestabile nel 2° tempo. Alla Stella del Sud non basta Ale Gentile (13 punti, 14 rimbalzi e 7 assist).

00:05:13, 42 minuti fa