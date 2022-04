Basket

Basket Serie A, highlights: Venezia-Fortitudo Bologna 77-72

BASKET, SERIE A - Terza vittoria in fila della Reyer Venezia che supera la Fortitudo Bologna e si porta al quarto posto grazie ai 18 punti di Theodore e ai 16 di Watt. Ko importante per la Kigili che resta inchiodata al penultimo posto: non bastano i 15 di Frazier e i 13 di Benzing.

00:06:38, un' ora fa