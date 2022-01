Basket

Basket Serie A, highlights: Venezia-Napoli 79-75

BASKET, SERIE A - Dopo tre sconfitte di fila per chiudere il 2021 arriva la reazione dell'Umana Reyer Venezia che, al netto delle assenze dei vari Daye, Brooks, Cerella e Phillip, batte in rimonta 79-75 la Gevi Napoli nel recupero della 13esima giornata e sale a 12 punti, in piena corsa per un posto alla Final Eight di Coppa Italia.

00:05:20, 18 minuti fa