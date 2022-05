Basket

Basket Serie A, highlights: Venezia-Tortona 60-72

BASKET, SERIE A - Aggettivi esauriti per questa Tortona che al primo storico in Serie A conquista il pass per le semifinali playoff dove da venerdì 27 maggio sfiderà i campioni d'Italia della Virtus Segafredo Bologna, già battuti in semifinale di Coppa Italia a Pesaro. La Bertram Yachts di Marco Ramondino vince anche gara 4 al Taliercio per 72-60 contro l'Umana Reyer Venezia e chiude 3-1 la serie.

00:05:09, 27 minuti fa