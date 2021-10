Basket

Basket, Serie A, highlights: Venezia-Virtus Bologna 65-84

BASKET, SERIE A - 3/3 per la Virtus Segafredo Bologna, che espugna il Taliercio regolando l'Umana Reyer Venezia con un netto 84-65. Dopo un 1° tempo di sostanziale equilibrio, le Vu-Nere scappano nel 3° quarto, con un 9-29 impressionante, in cui spiccano gli 11 personali di Kevin Hervey. Ottimo esordio per JaKarr Sampson in bianconero (17 in 17'). A Venezia non basta Mitchell Watt (21+8 rimbalzi).

00:05:09, un' ora fa