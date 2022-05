Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Brescia 79-57

BASKET, SERIE A - Cala il sipario sulla regular season per Segafredo Virtus Bologna e Germani Brescia: la squadra di Sergio Scariolo travolge 79-57 la Leonessa, priva di Della Valle e Mitrou-Long, tenuti a riposo, e chiude la regular season imbattuta in casa, 15 vittorie in altrettante gare, per 52 punti complessivi e il primo posto in classifica.

