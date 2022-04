Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Milano 83-65

BASKET, SERIE A - Si tinge di bianconero lo scontro al vertice della 26esima giornata di Serie A, vinto, anzi dominato 83-65 dalla Segafredo Virtus Bologna contro l'AX Armani Exchange Milano in una Segafredo Arena stracolma e caldissima. La squadra di Sergio Scariolo centra l'undicesima vittoria di fila, fa 12 su 12 in casa e ipoteca il primo posto in classifica in regular season.

00:06:27, 10/04/2022 A 17:40