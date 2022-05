Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Pesaro 70-51

BASKET, SERIE A - Dopo un avvio titubante al tiro, la Segafredo Virtus Bologna batte 70-51 Pesaro trovando il 2-0 nella serie. Nessun acuto individuale, ma tutti i giocatori virtussini scesi in campo sono andati a referto. Pesante per Pesaro l’uscita di Tyrique Jones per 5 falli sul finire di terzo quarto.

00:05:33, un' ora fa