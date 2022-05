Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Pesaro 82-76

BASKET, SERIE A - Non è stato semplice ma la Segafredo Virtus Bologna conquista gara 1 della serie dei quarti di finale dei playoff per 82-76 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro e si porta sull'1-0. I campioni d'Italia in carica, e freschi vincitori dell'Eurocup contro il Bursaspor, la spuntano nonostante l'assenza di Milos Teodosic.

00:07:10, 43 minuti fa