Basket, Serie A, highlights: Virtus Bologna-Reggio Emilia 78-70

BASKET, SERIE A - Trascinata dai 26 punti di un sontuoso Kyle Weems, la Virtus Segafredo Bologna supera 78-70 la UNAHOTELS Reggio Emilia nell'anticipo del 24° turno di stagione regolare. Grandi prove anche per Daniel Hackett e Toko Shengelia. 9° successo consecutivo in campionato per le Vu-Nere, che riagganciano Milano in vetta alla classifica. Alla Reggiana non basta un grande cuore.

00:06:33, 35 minuti fa