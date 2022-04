Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Tortona 101-83

BASKET, SERIE A - La Virtus Bologna sfata il tabù Tortona e conquista la 14esima vittoria di fila in Serie A, l'11esima consecutiva considerando tutte le competizioni, e resta imbattuta in casa in campionato. Alla Segafredo Arena la squadra di Sergio Scariolo supera 101-83 la Bertram Yachts con un grande secondo tempo (52-30 dopo il 49-53 dei primi 20', ndr) nel match che apre la 28esima giornata.

