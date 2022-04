Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Trento 95-88 d1ts

BASKET, SERIE A - La Virtus Bologna capolista deve sudare ben più delle proverbiali sette camicie per piegare la Dolomiti Energia Trentino: serve infatti un supplementare alla Segafredo per imporsi 95-88 in un match condotto per larghi tratti in cui ha toccato anche il +18 nel secondo e il +15 nel terzo periodo.

00:05:33, 20 minuti fa