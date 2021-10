Basket

Basket Serie A, highlights: Virtus Bologna-Varese 97-56

BASKET, SERIE A - Domenica da sogno al PalaDozza per il pubblico di fede Virtus Bologna: la Segafredo prima mette festeggia lo Scudetto dello scorso giugno e la Supercoppa appena vinta assieme ai propri tifosi, e poi vince in maniera larghissima, 97-56, la gara contro l'Openjobmetis Varese, valida per la seconda giornata di Serie A.

00:05:11, un' ora fa