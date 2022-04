Virtus Bologna e AX Armani Exchange Milano, prima contro seconda della classifica, i campioni d'Italia in carica e vincitori della Supercoppa contro la squadra che ha di recente conquistato la Coppa Italia a Pesaro. Il match, playoff. Domenica alle 17.30 alla Segafredo Arena andrà in scena l'attesissimo big match tra, prima contro seconda della classifica, ie vincitori dellacontro la squadra che ha di recente conquistato laa Pesaro. Il match, in diretta su Eurosport 1 e Discovery Plus , non avrà alcuni protagonisti per svariati motivi fra infortuni e Covid (Belinelli per i bianconeri, Datome, Shields, Kell, Rodriguez, Daniels per i biancorossi), ma promette ugualmente spettacolo visto che in palio ci sarà con ogni probabilità la testa di serie numero 1 in vista dei

La forma delle due squadre

Segafredo si presenta da capolista del campionato con 40 punti, frutto di 20 vittorie e 3 sconfitte, tutte arrivate in trasferta con Napoli, Tortona e al Forum contro Milano. Per l'AX Armani Exchange il record parla di 19 successi e 4 stop, non hanno mai perso fra le mura amiche. Lasi presenta da capolista del campionato con, frutto di 20 vittorie e 3 sconfitte, tutte arrivate in trasferta con Napoli, Tortona e al Forum contro Milano. Per l'il record parla di 19 successi e 4 stop, l'ultimo arrivato domenica scorsa a Sassari in volata contro la Dinamo, mentre gli altri sono arrivati a Pesaro, Trieste e Brescia. Le due corazzate sono al momento le uniche che

due volte: 102-99 in overtime con 20 punti di Jerian Grant e 34 di un clamoroso Marco Belinelli. Da quello scontro Bologna ha vinto le 10 gare disputate in campionato mentre Milano ne ha perse 3, da segnalare in questo lasso di tempo l'Olimpia ha disputato 33 partite complessivi considerando anche Eurolega e Coppa Italia, mentre la Virtus 22, ben 11 di meno. In questa stagione si sono già affrontate la Virtus ha vinto in finale di Supercoppa alla Unipol Arena 90-84 mentre l'Olimpia si è aggiudicata il match d'andata in campionato lo scorso 5 gennaio , un pirotecnicocon 20 punti die 34 di un clamoroso. Da quello scontroha vinto le 10 gare disputate in campionato mentrene ha perse 3, da segnalare in questo lasso di tempo l'Olimpia ha disputato 33 partite complessivi considerando anche, mentre la22, ben 11 di meno.

Dallo scontro diretto del 5 gennaio al Forum (tre mesi):

Virtus - 10 vinte e 0 perse in A | totali : 22 partite, 17 vinte, 5 perse

- 10 vinte e 0 perse in A | : 22 partite, 17 vinte, 5 perse Milano - 7 vinte e 3 perse in A | totali: 33 partite, 25 vinte, 8 perse

Virtus Bologna-Olimpia Milano, i numeri di una sfida infinita

I precedenti: squadre e allenatori

Alla Segafredo Arena ci saranno in campo 44 Scudetti, 28 quelli della Virtus, compreso quello del 2021, e 16 di Milano, l'ultimo nel 2018. Sarà la sfida numero 184 tra le due corazzate, la 90esima in quel di Bologna: come detto l'Olimpia ha vinto l'ultima gara, quella di andata in campionato, mentre la Segafredo aveva conquistato i precedenti cinque confronti, la Supercoppa e i quattro della finale Scudetto. Se ne facciamo un discorso di regular season, la Virtus non batte Milano dalla stagione 2019-20: a Bologna, il 29 dicembre 2019, i bianconeri di Sasha Djordjevic si imposero per 83-70 sull'Olimpia di Messina (19 punti di Hunter e 15 di Teodosic; 19 di Rodriguez).

183 precedenti: 105-78 per l'Olimpia

A Bologna: 89 gare, 54-35 per la Virtus

A Milano: 90 gare, 68-22 per l'Olimpia

Confronto importante anche tra i due allenatori, due assoluti fuoriclasse della panchina come Sergio Scariolo e Ettore Messina. Sono in tutto 5 i confronti in A, con 3 vittorie di Messina e 2 di Scariolo (3-3 considerando anche la Supercoppa di settembre). I primi "duelli" sono stati tra il 1989-91: inoltre si sono incontrati anche in NBA da assistenti ed è finita in parità, 1-1, nel 2018-19: era la prima stagione di Scariolo in America coi Raptors, chiusa col titolo, e l'ultima di Messina con gli Spurs di Popovich.

In passato i due sono stati sulla panchina opposta: Scariolo ha guidato Milano nel biennio 2011-2013 con 61 vinte e 51 perse (51-30 in A), Messina ha allenato 338 gare in campionato con la Virtus Bologna ottenendo 247 vittorie e 3 titoli di Campione d'Italia.

Ricci: "Andiamo a Bologna per vincere, vogliamo arrivare primi"

Le statistiche

Filosofie opposte o quasi tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, confermate anche dai numeri. La squadra di Scariolo è il miglior attacco con quasi 88 punti di media e oltre 106 punti di valutazione, è la numero uno a rimbalzo e negli assist (il 68% dei canestri arrivano da un assist, prima in assoluto), ed è prima per percentuale da due, il 57%. La formazione di Messina comunque non è distante, è il terzo attacco a 84 punti di media, quarta per rimbalzi e per assist, ma è terza per palle perse, soltanto 11 a partita, decisamente meglio rispetto alle 13 dei bolognesi. Inoltre Milano è seconda per percentuale da tre, 39%: l'Olimpia è 4a per tentativi dall'arco (28 di media) ma 14esima per conclusioni da due, viceversa la Virtus è terza per tiri da due e 14esima, terz'ultima, per conclusioni da tre.

Un'altra differenza riguarda i tiri liberi: Bologna è seconda con 20 tentativi a partita mentre Milano è 14esima con 16 di media, anche se li tira meglio, 77% contro 73%. Per chiudere con l'attacco, le due formazioni vanno ad un ritmo diverso: la Virtus ha una media di 77 possessi a partita, prima insieme a Napoli, viceversa l'Olimpia è ultima con 71 possessi di media, un flusso di gioco decisamente più controllato.

Capitolo difesa: Milano, essendo una delle migliori d'Europa, è per distacco la numero uno in Serie A. Prima per punti subiti (71 di media), per rimbalzi e assist concessi, e per percentuale da due lasciata agli avversari, tenuti al 46%! Nonostante tutto la Segafredo non è distante, quarta con poco meno di 79 punti concessi, è quarta per rimbalzi subiti ma decima per assist e rubate permessi agli avversari. E' seconda per % da due concessa dietro all'Olimpia, rispetto a cui fa molto meglio contro il tiro da tre: la squadra di Messina è 14esima col 38% degli avversari, Bologna invece è terza col 34%.

In casa Virtus, merita menzione l'impatto degli ultimi arrivati Daniel Hackett e Toko Shengelia, soprattutto sulla fase difensiva:

Ultime 6 (A+EuroCup) con Hackett e Shengelia: 82.3 punti segnati, 70.8 punti subiti

(A+EuroCup) con Hackett e Shengelia: 82.3 punti segnati, 70.8 punti subiti Stagione (A+EuroCup): 86.5 punti segnati, 79.9 punti subiti (41 gare)

