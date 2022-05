La IBSA Next Gen Cup 2022 è arrivata all'atto finale. Dopo la fase a gironi consumata in settimana sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro, le quattro migliori squadre si affrontano per il titolo tra venerdì 13 e sabato 14 maggio all'Enerxenia Arena di Varese.

Nutribullet Treviso Basket, Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro, Pallacanestro Varese Academy e Vanoli Young Cremona sono le protagoniste. Le due semifinali di venerdì 13 maggio saranno tramesse in LIVE-Streaming su Eurosport 2. sono le protagoniste. Le due semifinali di venerdì 13 maggio saranno tramesse in LIVE-Streaming su Discovery+ , mentre la finale di sabato 14 andrà in onda anche in TV su

IBSA Next Gen Cup: calendario e programmazione delle Finals

Semifinali

venerdì 13 maggio, ore 17.30 - Nutribullet Treviso Basket vs. Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro, LIVE-Streaming su Discovery+

venerdì 13 maggio, ore 19.30 - Pallacanestro Varese Academy vs. Vanoli Young Cremona, LIVE-Streaming su Discovery+

Finale

sabato 14 maggio, ore 13.45 - vincente 1° semifinale vs. vincente 2° semifinale, LIVE TV su Eurosport 2 e LIVE-Streaming su Discovery+

