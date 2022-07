L'EA7 Emporio Armani Milano, campione d'Italia, debutterà in casa contro la Germani Brescia, in un intreccio tra presente e passato di entrambi i club: Naz Mitrou-Long, Virtus Segafredo Bologna, invece, impegno esterno al PalaBarbuto contro la GeVi Napoli. , campione d'Italia, debutterà in casa contro la, in un intreccio tra presente e passato di entrambi i club: Naz Mitrou-Long, grande acquisto dell'Olimpia , si ritroverà a fronteggiare Amedeo Della Valle, fresco di nuovo contratto biennale con i biancoblù . Per la, invece, impegno esterno al PalaBarbuto contro la

Si apre così la nuova stagione 2022-23 di LBA Serie A, in partenza domenica 2 ottobre dopo la due-giorni di Supercoppa in programma al PalaLeonessa di Brescia. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 settembre, saranno Milano, Virtus Bologna, Tortona e Sassari a contendersi il primo trofeo della stagione. Il calendario mantiene lo stesso formato asimmetrico tra i due gironi già visto lo scorso anno, così da aggiungere più flessibilità e spettacolarità al torneo.

La prima giornata di LBA Serie A 2022-23

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia

Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia-Givova Scafati Basket

Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro

Nutribullet Treviso Basket-UnaHotels Reggio Emilia

Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari

GeVi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna

Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi

Doppio appuntamento natalizio con remake della finale-scudetto

Le feste natalizie saranno arricchite da un doppio appuntamento fissato il 26 dicembre e il 2 gennaio. A Santo Stefano andranno in scena le grandi classiche del nostro basket: Milano-Varese, Pesaro-Virtus Bologna e Venezia-Sassari. L'anno nuovo, invece, si aprirà con la riedizione della finale scudetto tra Milano e Virtus, a Bologna, unita al derby veneto Treviso-Venezia e a quello campano tra la neopromossa Scafati e Napoli. La gara di ritorno tra Milano e Bologna è programmata invece per il 19 marzo, in occasione della 22esima giornata.

Final Eight tra il 15 e il 19 febbraio

Le Final Eight di Coppa Italia si terranno fra mercoledì 15 e domenica 19 febbraio 2023 e comprenderanno le otto migliori classificate al termine del girone d'andata. La sede del torneo non è ancora stata ufficializzata.

Format playoff invariato: ancora finale al meglio delle 7 gare

Resta invariato anche il format dei playoff. Quarti e semifinali si giocano al meglio delle cinque gare, mentre la finale sarà a 7. Le date saranno ufficializzate a seconda della partecipazione delle squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee. Quest'anno, l'Italia torna ad avere due rappresentanti in Eurolega con Milano e Virtus Bologna. Venezia, Brescia e Trento giocheranno in Eurocup. Sassari e Reggio Emilia saranno impegnate in FIBA Champions League. Brindisi, infine, disputerà la FIBA Europe Cup.

Due finestre per le Nazionali a novembre e febbraio

Il calendario sarà interessato anche dalla doppia finestra per le Nazionali, impegnate nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2023. La prima è programmata tra lunedì 7 e martedì 15 novembre: l'Italia affronterà la Spagna (11 novembre) e volerà poi in Georgia (14 novembre). La seconda sarà al termine della pausa per le Coppe nazionali, tra lunedì 20 e martedì 28 febbraio 2023. Gli Azzurri accoglieranno l'Ucraina (23 febbraio) e giocheranno poi in Spagna (26 febbraio).

