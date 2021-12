Milano-Virtus Bologna, Cremona-Trieste, Venezia-Napoli e ora anche Fortitudo Bologna-Sassari: salgono a quattro le gare in programma domenica 26 dicembre rinviate per l'esplosione dei focolai di coronavirus vissute nell'ultima settimana. La Fortitudo aveva comunicato l'emergere di diverse positività all'interno del gruppo squadra durante il giro di tamponi di controllo effettuato giovedì 23 dicembre, e la ASL di Bologna ha deciso di mettere l'intero team in quarantena fino al 1° gennaio 2022. Impossibile, dunque, disputare la partita di domenica contro il Banco di Sardegna Sassari. Le date dei recuperi saranno comunicate nei prossimi giorni.

Al momento, restano quattro le gare regolarmente in calendario, pari alla metà del programma originale:

Domenica 26 dicembre, ore 17:30 - UnaHotels Reggio Emilia - Bertram Derthona Tortona (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 26 dicembre, ore 18:00 - Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+)

Domenica 26 dicembre, ore 19:00 - Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese (Discovery+)

Lunedì 27 dicembre, ore 20:00 - Nutribullet Treviso - Germani Brescia (Discovery+, Eurosport 2)

