Basket

Basket, Serie A: il dominatore Mike Daum: 33 punti in Tortona-Varese

BASKET, SERIE A - Prestazione da MVP, da "Dauminator" come il suo soprannome, per Mike Daum: 33 punti con 11 rimbalzi, 7 triple e 46 di valutazione per Tortona contro Varese.

00:03:21, un' ora fa