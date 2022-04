Basket

Basket, Serie A: il finale thrilling della sfida tra Napoli e Brescia

BASKET, SERIE A - Finale molto acceso al PalaBarbuto nella sfida tra Napoli e Brescia: sul -2 la Gevi tira per vincere con McDuffie, poi sul rimbalzo successivo Marino non trova il bersaglio ma appare evidente un contatto ai suoi danni, non ravvisato dagli arbitri.

00:01:10, 27 minuti fa