di Luca Patuelli. Ha appeso le scarpe al chiodo, anzi al canestro, Vladimir Micov per annunciare il suo ritiro dal basket giocato. Un lungo messaggio dove ripercorre le tappe della propria carriera, che l’ha visto protagonista anche in Italia per ben 6 stagioni, le prime due spese a Cantù e le ultime quattro con Milano. Micov, soprannominato "il Professore" per via del suo immenso QI cestistico, ha così scritto:

"Negli ultimi 21 anni ho avuto il privilegio di rendere il mio lavoro un gioco, di vincere, perdere, imparare, superare i limiti e battere i miei record dopo la sconfitta. Ogni volta è stato un onore, un privilegio e un piacere scendere in campo e giocare a basket. Ho avuto la fortuna di lavorare fianco a fianco con alcuni dei migliori allenatori e giocatori che conosco. Dopo due decenni, dodici club, otto città e sette paesi, lascio il gioco soddisfatto. Non mi pento di niente. Con questa ultima stagione, ho chiuso il cerchio. Grazie a tutti coloro che sono stati lì per me in qualsiasi momento".

Una carriera indimenticabile per il professore, grazie di tutto!

