Deferimento con. È questo il provvedimento disciplinare che, patron della Virtus Segafredo Bologna, rischia per le dichiarazioni nel dopo gara-5 sulla sudditanza psicologica del sistema e della classe arbitrale nei confronti dell'Olimpia Milano e, in particolare, del suo allenatore, Ettore Messina.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Procura federale si sarebbe già mossa prima del comunicato ufficiale di risposta della società di Giorgio Armani , uscito nel primo pomeriggio di venerdì 17 luglio, in cui veniva chiesta una verifica degli eventuali estremi per provvedimenti sanzionatori. L'inchiesta della Procura si concluderà, con grande probabilità, al termine del campionato. Un'eventuale gara-7, ultimo atto della serie, sarà in programma lunedì 20 giugno a Bologna.