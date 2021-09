Supercoppa Discovery Plus e il Virtus Bologna. Infatti, Segafredo deve fare i conti con un altro grave problema capitato ad Awudu Abass, un altro infortunio al ginocchio rimediato proprio nel match con l'Aquila che per forza di cose terrà l'azzurro lontano dal parquet per molti mesi. L'ottimo inizio di stagione con la vittoria dellae il successo all'esordio in campionato sul campo della Dolomiti Energia Trentino , è macchiato da un altro brutto infortunio in casa. Infatti, archiviato quello occorso ad Ekpe Udoh , ladeve fare i conti con un altro grave problema capitato ad, un altrorimediato proprio nel match con l'Aquila che per forza di cose terrà l'azzurro lontano dal parquet per molti mesi.

Come comunicato dal club bianconero, la diagnosi non lascia scampo: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che Awudu Abass, a seguito dell’infortunio avvenuto durante la prima giornata di campionato, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore ha già iniziato l’iter pre operatorio e i tempi di recupero saranno comunicati a seguito dell’intervento chirurgico, programmato a breve".

Quindi, dopo l'operazione al pivot nigeriano per la lesione completa al tendine rotuleo del ginocchio sinistro (infortunio in Supercoppa contro Tortona), in casa Segafredo arriverà un altro intervento e un nuovo lungo stop per l'esterno ex Cantù, Milano e Brescia. Un'altra tegola pesantissima per coach Sergio Scariolo che, già alle prese col ritardo di Nico Mannion, ora dovrà fare a meno di Udoh e Abass probabilmente per il resto della stagione. Quindi la società del patron Zanetti dovrà tornare sul mercato anche per un esterno possibilmente italiano, oltre che per un lungo che vada a rimpiazzare il vuoto lasciato da Udoh.

