Non c'è modo di stare tranquilli in casa Segafredo Virtus Bologna: l'ultima "tegola" è l'infortunio di Marco Belinelli che dovrà osservare uno stop di circa un mese per una borsite al gomito destro che lo tormenta da qualche tempo. Lo staff medico, dopo aver ponderato bene ogni opzione, compresa quella della terapia conservativa, ha invece deciso per l'intervento chirurgico di pulizia, già fissato per martedì 16 novembre e cui tempi di recupero sarebbero stimati in circa tre settimane. La Virtus sfrutterà la pausa dedicata alla finestra per le nazionali, dal 22 novembre al 3 dicembre, per permettere al proprio capitano di curarsi e tornare a regime per l'inizio di dicembre, col campionato che ripartirà il fine settimana del 4-5.

Dopo qualche dubbio, ora la situazione è più chiara in casa Virtus: Belinelli salterà la trasferta a Brescia di domani, domenica, poi settimana prossima il derby in Eurocup con Venezia (martedì sera al PalaDozza) e il big match contro Brindisi, domenica 21.

