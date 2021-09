Jasmin Repesa non torna indietro e la Fortitudo Kigili Bologna ufficializza il cambio di guida tecnica a causa delle dimissioni del coach croato, annunciate in conferenza stampa nell'immediato post partita della gara persa domenica sera in casa per 81-80 contro la Unahotels Reggio Emilia, prima giornata di Serie A 2021-22. In pole position per la sostituzione c'è Antimo Martino, il coach protagonista della promozione dalla A2 alla A1 e poi al timone nel campionato 2019-20, prima del divorzio nell'estate 2020 e il passaggio alla Reggiana; in seconda fila c'è poi il nome di Piero Bucchi, bolognese doc e lui pure libero dopo la fine del rapporto con Cantù lo scorso anno.

Il club del presidente Pavani ha accettato intanto la scelta di Repesa, già rientrato in Croazia, per motivi di salute: "Fortitudo Pallacanestro comunica di aver ricevuto la formalizzazione delle irrevocabili dimissioni per motivi di salute di coach Jasmin Repesa, già anticipate domenica in via informale nel corso della conferenza stampa postpartita. Rammaricata per quello che auspicava potesse essere un percorso di tutt’altra durata, Fortitudo Pallacanestro non può che prendere atto della decisione di coach Repesa, lo ringrazia per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli di riprendersi prontamente e di poter ottenere le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera".

Repesa, 60 anni, tornato alla Effe dopo l'esperienza tra il 2002 e il 2006, chiude questa sua seconda avventura con 5 sconfitte, 4 in Supercoppa e una in campionato. Dopo il ko di domenica contro Reggio Emilia, in cui era stato espulso, aveva parlato così in conferenza stampa: "Chiedo scusa a società e giocatori per la mia espulsione. Non sono potuto stare con la squadra gli ultimi 5′. Mazzoni (capo arbitro, ndr) sa che gli voglio molto bene perché lo conosco bene e lo tratto come uno dei migliori arbitri in Europa. Voglio bene a Silvia (Marziali, arbitro, ndr) che ha preso una decisione. Dal primo giorno che sono qui, sto soffrendo come un cane. Ho male al cuore a continuare. Ma non riesco più ad andare avanti. Amo la Fortitudo e il mio unico amore, ma la mia avventura finisce qui".

