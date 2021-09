Jason Rich, pronto a tornare protagonista nel nostro campionato con un ruolo di spessore come (0 punti con 0/6 al tiro) in cui sono emerse tutte le difficoltà di un giocatore 35enne alla ricerca disperata della condizione fisica e del ritmo partita dopo un anno e mezzo di stop. Dopo l'avventura terminata ancor prima di cominciare nella passata stagione con Varese, questo vorrebbe essere l'anno del grande rilancio di, pronto a tornare protagonista nel nostro campionato con un ruolo di spessore come punto di riferimento offensivo e grande veterano della neo-promossa GeVi Napoli . Il suo debutto con la squadra di coach Pino Sacripanti è durato invece meno di venti minuti nella sconfitta contro Treviso , uno show di scarso livelloin cui sono emerse tutte le difficoltà di

L'infortunio muscolare che lo ha colpito all'inizio del quarto periodo, costringendolo in panchina nel finale, lo terrà ai box per il resto della Supercoppa, come comunicato anche in via ufficiale dalla società. Sebbene il torneo pre-stagionale non sia un obiettivo della neo-promossa GeVi, che punta piuttosto a farsi trovare pronta e con la giusta chimica per l'inizio del campionato, il club starebbe pensando di tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto, che possa magari anche restare per allungare le rotazioni e fornire una sorta di "carta di assicurazione" nel caso in cui Rich non si riveli affidabile come previsto. L'impatto con la nuova avventura italiana dell'MVP del 2017, quando vestiva la maglia di Avellino, è stato difficile: esordio negativo in Supercoppa a parte, Rich si è rivelato poco brillante e senza ritmo-partita anche nelle amichevoli disputate al torneo di Cagliari contro Baskonia e Bayern Monaco.

