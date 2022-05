Brescia lasciando Kazan per dare alla squadra di coach Alessandro Magro John Brown. È arrivato alasciando Kazan per dare alla squadra di coach Alessandro Magro un plus dal valore incalcolabile per i playoff . Ma l'esperienza con la Germani sembra destinata a essere soltanto una tappa di passaggio per

AS Monaco, intenzionato a rinforzare la squadra Secondo quanto riportato da basketnews.com , l'ex-centro della Happy Casa Brindisi avrebbe grosso mercato in Eurolega grazie a una prima parte di stagione disputata a livelli altissimi e sorprendenti da rookie trentenne. L', intenzionato a rinforzare la squadra dopo aver sfiorato la qualificazione alle Final Four da matricola , sarebbe, al momento, il club più aggressivo, pronto a investire sul Re delle palle recuperate, capace di disintegrare il record di una leggenda come Manu Ginobili. Il team del Principato ha forte necessità di rinforzare il verniciato: Will Thomas è dato in uscita, mentre Donta Hall, in scadenza a fine giugno, ha destato l'interesse di diverse franchigie NBA.

Ad

Ma il Monaco dovrà battere la concorrenza di una super-potenza continentale come il Barcellona, pronta a un grosso restyling nel front-court. Rolands Smits, Nigel Hayes-Davis e soprattutto Brandon Davies sono in scadenza contrattuale, e le operazioni per prolungare con l'ex-Zalgiris sarebbero in alto mare. Brown ha disputato due gare di campionato finora con Brescia, realizzando 9.0 punti con 4.0 rimbalzi e 3.0 assist di media.

Serie A Brescia facile a Cremona, Varese si salva, Brindisi spezza la striscia nera 24/04/2022 A 18:55

Highlights: Brescia-Varese 102-71

Eurolega Final Four di Belgrado: tabellone, calendario e orari delle partite 6 ORE FA