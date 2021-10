Basket

Basket, Serie A - John Petrucelli brucia la sirena col buzzer da 3 punti

BASKET, SERIE A - Spettacolare buzzer di John Petrucelli nella sfida tra Germani Brescia e GeVi Napoli Basket. La guardia biancoblu brucia la sirena del 3° quarto con un canestro che risulterà fondamentale, insieme alle 2 triple nel 4° quarto per chiudere definitivamente il match. 19 punti e 5/5 da 3 in una domenica bestiale, per Petrucelli.

