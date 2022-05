Basket

Basket, Serie A - Jordan Morgan posterizza Mareks Mejeris con una super dunk

BASKET, SERIE A - Tremendo poster di Jordan Morgan ai danni di Mareks Mejeris durante la vittoria (85-75) conquistata dall'Umana Reyer Venezia sul parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro. Per gli orogranata si tratta del 7° successo di fila in campionato. Per Morgan, di una schiacciatona da highlight!

