Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese 84-90

Openjobmetis Varese, senza Alessandro Gentile e con Johan Roijakkers finalmente in panchina. I biancorossi passano alla BLM Group Arena dove superano 90-84 la Dolomiti Energia Trentino, con poche energie Cremona e Fortitudo Bologna all'ultimo posto, pur con una partita in meno (il recupero con Reggio Emilia). Viceversa l'Aquila resta ferma a 18, incappa nel terzo stop delle ultime quattro uscite, e inoltre sarà quarta in griglia alla Final Eight di Coppa Italia a Pesaro: affronterà la Germani Brescia mentre terza è l'Allianz Trieste che invece sfiderà Tortona; Milano-Sassari e Virtus Bologna-Brindisi gli altri due quarti di finale. E' vincente la prima della "nuova", senzae confinalmente in panchina. I biancorossi passano alla BLM Group Arena dove superanola, con poche energie dopo la gara di mercoledì in Eurocup persa in casa con Andorra , nel recupero della 13esima giornata di Serie A, e agganciano a 10 puntiall'ultimo posto, pur con una partita in meno (il recupero con Reggio Emilia). Viceversa l'resta ferma a 18, incappa nel terzo stop delle ultime quattro uscite, e inoltre sarà quarta in griglia allaa Pesaro: affronterà lamentre terza è l'che invece sfideràgli altri due quarti di finale.

Mattatore del match assolutamente Marcus Keene, autore di 31 punti con 29 di valutazione, e una prova da assoluto leader e trascinatore, come indicano le tre bombe nel testa a testa finale; bene anche Caruso e Vene, 8 punti, il solito Beane ne aggiunge 15, ed è positivo l'esordio del portoricano Justin Reyes, 17 punti e 7 rimbalzi con un solo errore al tiro. Per la Dolomiti Energia non bastano le ottime prove di Flaccadori, 23 punti con 5 assist e 9 su 10 ai liberi, e la doppia doppia di Jonathan Williams, 18 punti con 11 rimbalzi, senza dimenticare i 15 di Saunders e i 12 di Reynolds. Le due squadre di ritroveranno fra 48 ore a Masnago visto che domenica alle ore 18 sarà Varese ad ospitare Trento nel match valido per la 18esima giornata.

La partita vede una partenza lanciata di Trento, la squadra di Molin domina con Flaccadori, Williams e Reynolds, e si porta fin sul 18-6, +12. Varese si sveglia con l'ingresso dalla panchina di Keene e dell'ultimo arrivato Reyes, accorcia fin sul -6, poi -1 con 5 in fila di Keene, e alla prima pausa è avanti 24-23, abbastanza a sorpresa dopo quanto visto nei primi minuti. Nel secondo periodo è un botta e risposta, Mezzanotte metta le bomba del +4 per i suoi, Beane e uno scatenato Reyes tengono l'Openjobmetis vicina, poi però Trento è di nuovo a +5 con Reynolds. All'intervallo è parità sul 42-42, con Reyes che va a schiacciare sull'ultimo possesso ospite.

Anche nella ripresa a dominare è l'equilibrio, l'Openjobmetis rintuzza ogni piccolo tentativo di allungo della Dolomiti Energia, Reyes e Sorokas rispondono a Williams e a Mezzanotte, poi Keene segna 4 punti in fila per il 64-64 del 30'. Nell'ultimo quarto la squadra di Roijakkers pare avere più benzina, Caruso e Keene fanno +7 sul 73-66, l'Aquila però non ci sta e torna a -1 grazie a Flaccadori e Reynolds. Il finale è tutto di Marcus Keene: mette due bombe clamorose per il +6 sull'83-77 e poi, dopo un fallo in attacco di Williams sul -1, chiude il discorso con la tripla dell'88-82 e i liberi del 90-83, prima di uscire zoppicante ed esausto dal campo. Un successo tanto sorprendente quanto meritato per Varese che ora deve dare continuità con questo assetto, si spera, definitivo. Per Trento invece serve ritrovare le energie e anche la vittoria, quanto prima.

Trento : Bradford 3, Williams 18, Flaccadori 23, Saunders 15, Mezzanotte 7, Reynolds 12, Conti 3, Caroline 1, Ladurner 2, Gaye ne, Morina ne, Zangheri ne. All. Molin.

: Bradford 3, Williams 18, Flaccadori 23, Saunders 15, Mezzanotte 7, Reynolds 12, Conti 3, Caroline 1, Ladurner 2, Gaye ne, Morina ne, Zangheri ne. All. Molin. Varese: Beane 15, Sorokas 6, De Nicolao, Keene 31, Vene 8, Reyes 17, Ferrero 3, Caruso 8, Librizzi, Reyes 17, Virginio 2, Cane ne. All. Roijakkers.

