La tripla del pareggio di Arturs Strautins balla sul ferro a 12" dalla sirena. Reggio divora uno svantaggio di dieci lunghezze in un battito di ciglia, ma il tiro decisivo non cambia lo spartito di una serata tragica dall'arco (3/26 di squadra, 12%). Milano torna a casa dalla Unipol Arena con due punti in tasca e il minimo sforzo, gestendo uomini ed energie con la calcolatrice in mano in vista del doppio impegno di martedì e giovedì a Istanbul nei playoff di Eurolega.

Brutta, e con ritmi bassi. Reggio, corta e stanca, guarda alla sua trasferta turca di Istabul. Quella che, mercoledì, la vedrà impegnata nella finale di ritorno contro il Baçesehir per sognare la conquista della FIBA Europe Cup. Milano, con Nik Melli, Kyle Hines e cerca di mettere in ritmo e in fiducia le seconde linee, determinanti per colmare i tanti vuoti lasciati dai forfait dei veterani in infermeria. La buona notizia è il recupero di Gigi Datome, visto per una quindicina di minuti. Le movenze sono quelle di un giocatore ancora in chiaro status convalescente, ma la sua sola presenza carismatica a roster potrà essere di enorme aiuto nella doppia sfida contro l'Efes. La partita tiene fede alle attese.. Reggio, corta e stanca, guarda allatrasferta turca di Istabul. Quella che, mercoledì, la vedrà impegnata nella finale di ritorno contro ilper sognare la conquista della. Milano, con Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney ai box , concede una serata di riposo ae cerca di mettere, determinanti per colmare i tanti vuoti lasciati dai forfait dei veterani in infermeria. La buona notizia è, visto per una quindicina di minuti. Le movenze sono quelle di un giocatore ancora in chiaro status convalescente, ma la sua sola presenza carismatica a roster potrà essere di enorme aiuto nella doppia sfida contro l'Efes.

Paul Biligha vola a stoppare ad altezze stratosferiche

Nonostante quintetti rivisitati e costruiti con rotazioni pre-impostate e centellinate, l'approccio dell'Olimpia è buono. Anzi, sorprendente per i 25 punti messi a referto alla fine del primo periodo. E sarà proprio quel cuscinetto di dieci lunghezze (15-25 al 10') a fungere da fondamenta per il resto della partita. Milano amministra. Sfiorisce riprecipitando nei soliti problemi di impasse offensiva al rientro dagli spogliatoi (41-41 al 25' con cinque minuti senza canestri dal campo) ma ha la forza per ricompattarsi con le (poche) armi a disposizione per riaprire la forbice in zona di controllo con un contro-break fulmineo di 0-10.

Il quarto periodo non è per palati fini. Il parziale dei primi tre minuti è 4-7. Spinta da un pimpante Mikael Hopkins (top-scorer con 16 punti e 9 rimbalzi) Reggio ha superiorità a rimbalzo (41-34 con 14 offensivi). Andrea Cinciarini sforna, come sempre, assist in quantità industriale (16). ma la serata tragica con i piedi oltre l'arco e la buona solidità difensiva delle seconde linee di coach Ettore Messina scherma i canestri della Unipol Arena. L'unico squillo porta, come detto, la firma di Arturs Strautins (15+8 rimbalzi). Una sua mitragliata improvvisa, quando l'Olimpia sembra aver messo in ghiaccio la partita con il nuovo +10 (56-66) a meno di due minuti dalla sirena, fa vibrare i cuori. Ma l'ultima scelta, forzata, non trova fortuna.

Arturs Strautins di forza: schiacciatona in faccia a Paul Biligha

Troy Daniels si merita il premio di MVP per pericolosità e costanza. Lascia il campo con 14 punti, 4/5 dall'arco, chirurgico per mira e timing dei suoi canestri pesanti. Shavon Shields, Jerian Grant, l'altro osservato speciale per il suo potenziale up-grade di minutaggio a Istanbul viaggia a luci e ombre, fornendo meno certezze del previsto. si merita il premio di MVP per pericolosità e costanza. Lascia il campo con, chirurgico per mira e timing dei suoi canestri pesanti. eroe nella gara-2 di giovedì sera , gioca di conserva per un quarto e mezzo, risparmiando il polpaccio sovraccarico., l'altro osservato speciale per il suo potenziale up-grade di minutaggio a Istanbul viaggia a luci e ombre, fornendo meno certezze del previsto.

UNAHOTELS Reggio Emilia – AX Armani Exchange Milano 63-67

Reggio Emilia : Cinciarini 4, Larson 9, Strautins 15, Johnson 7, Hopkins 16; Crawford 6, Thompson 4, Baldi Rossi 2. N.e.: Colombo, Soliani. All.: Caja.

: Cinciarini 4, Larson 9, Strautins 15, Johnson 7, Hopkins 16; Crawford 6, Thompson 4, Baldi Rossi 2. N.e.: Colombo, Soliani. All.: Caja. Milano: Hall 4, Grant 7, Datome 5, Bentil 9, Tarczewski 6; Biligha 6, Baldasso 3, Ricci 5, Daniels 14, Shields 5, Alviti 3. N.e.: Erba. All.: Messina.

