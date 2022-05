La striscia vincente della Reyer si ferma a otto. E, con lei, frana anche il sogno del quarto posto finale con annesso vantaggio del fattore-campo al primo turno dei playoff. Venezia vede sfilare via la partita da vincere, scappata con un quarto periodo negativo da 11-20. E ora, dovrà provare a ricostruire una nuova fiammata partendo da due trasferte complicatissime a Casale Monferrato contro la sorprendente Tortona.

spinta e slancio verso i playoff dopo un periodo di grande sofferenza. Per i tanti infortuni che affollano ancora l'infermeria. Milano espugna il Taliercio senza obiettivi di classifica. Ma non senza motivazioni. Perché una vittoria esterna contro una delle squadre più in forma del campionato può soltanto dareverso i playoff dopo un periodo di grande sofferenza. Per i tanti infortuni che affollano ancora l'infermeria. Per l'uscita dolorosissima dall'Eurolega contro l'Efes . Per un finale di Serie A calante, con tante sconfitte contro le dirette rivali (Virtus, Brescia e Sassari) e ulteriormente sporcato dal ko di mercoledì sera a Treviso

Eppure, la Reyer ha una chance enorme di vincere la partita. Come raccontano anche i 12 punti di vantaggio toccati alla metà del terzo periodo. La difesa morde, schermando l'area e lavorando con grande coordinazione corale. Mitchell Watt (20 punti, 10 rimbalzi) troneggia contro il front-court biancorosso, forte del recupero di Kyle Hines. Michael Bramos non sbaglia un colpo (14 con 4/6 dall'arco). Michele Vitali neppure (12 con 3/4). E Jordan Theodore, pur litigando con il ferro (1/11), gestisce la squadra in maniera diligente (8 assist).

Ma l'Olimpia, che recupera anche Shavon Shields (11) dopo i problemi al tendine d'Achille, ritrova profondità, compattezza, qualità ed esperienza. E, alla lunga, fa la differenza. La difesa, arma già decisiva nella larga vittoria del Forum, stritola l'attacco orogranata. Venezia viene soffocata a soli 28 punti nella ripresa dopo i 41 della prima metà di gara (25 in un secondo periodo brillante). E, quando Pippo Ricci infila un mini-break di 0-5 per aggancio e sorpasso, il body-language dell'Umana si ribalta in maniera totale.

Venezia perde fiducia. Watt finisce nelle fauci di Kyle Hines (12 punti, 3 assist). Theodore deraglia. E Milano, lentamente, capitalizza su ogni grande possesso difensivo. Lo fa con Trey Kell (12), in grande ripresa dopo il rientro claudicante di Treviso, e con Tommaso Baldasso, vero MVP di serata con una prestazione a tutto tondo: 12 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e personalità da vendere per supplire alla doppia assenza di Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney.

Domenica cominciano i playoff, su Eurosport, Eurosport Player e Discovery+ . Milano pesca la UnaHotels Reggio Emilia del suo ex-capitano, Andrea Cinciarini, miglior italiano della stagione. Venezia si gioca il passaggio alle semifinali in una sfida aperta, equilibrata e palpitante contro Tortona.

Umana Reyer Venezia – AX Armani Exchange Milano 69-74

Venezia : Theodore 5, Tonut 4, Bramos 14, Brooks 4, Watt 20; De Nicolao 1, Morgan 6, Mazzola 3, Cerella, Vitali 12. N.e.: Echodas, Minincleri. All.: De Raffaele.

: Theodore 5, Tonut 4, Bramos 14, Brooks 4, Watt 20; De Nicolao 1, Morgan 6, Mazzola 3, Cerella, Vitali 12. N.e.: Echodas, Minincleri. All.: De Raffaele. Milano: Kell 12, Datome 5, Shields 11, Bentil 7, Hines 12; Grant 7, Tarczewski 3, Ricci 5, Biligha, Baldasso 12, Alviti. N.e.: Invernizzi. All. Messina.

