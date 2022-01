Openjobmetis Varese legato all'esito dei tamponi, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio di Trey Kell da parte dell'Olimpia Milano. La guardia statunitense di passaporto siriano, classe 1996, va a rinforzare il reparto esterni dell'AX Armani Exchange di Ettore Messina che deve fare i conti con Kell ha firmato fino al termine della stagione dopo che Milano ha versato un buyout di circa 70mila dollari per liberarlo dall'accordo con Varese, e sarà a disposizione già a partire dalle prossime gare (non è stato invece tesserato in tempo per Dopo qualche giorno di attesa e il via libera da parte dellalegato all'esito dei tamponi, è arrivata l'ufficialità dell'ingaggio dida parte dell'. La guardia statunitense di passaporto siriano, classe 1996, va a rinforzare il reparto esterni dell'AX Armani Exchange diche deve fare i conti con l'infortunio al polso di Shavon Shields e con la squalifica per doping di Riccardo Moraschini ha firmato fino al termine della stagione dopo cheha versato un buyout di circa 70mila dollari per liberarlo dall'accordo con, e sarà a disposizione già a partire dalle prossime gare (non è stato invece tesserato in tempo per il big match contro la Virtus Bologna di mercoledì ).

"Prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato durante la mia permanenza a Varese e mi hanno dato la possibilità di unirmi ad una grande squadra come Milano. Sono davvero grato all’Olimpia per questa opportunità ed entusiasta di poter cominciare subito ad aiutarla", le prime parole di Trey Kell da giocatore di Milano. Il sito dell'Olimpia riporta anche un pensiero del general manager Christos Stavropoulos: "Kell è un giocatore giovane, che in Italia ha già dimostrato di poter fare bene, con la capacità di giocare in più ruoli che è essenziale per una squadra come la nostra e soprattutto con un calendario come quello che ci aspetta".

La carriera di Trey Kell

Kell ha giocato alla St. Augustine High School di San Diego dove nel suo anno da senior ha segnato 25.6 punti per gara con 11.0 rimbalzi ed è stato nominato MVP della Western League. Nel 2014 ha cominciato a giocare a San Diego State. Nel suo secondo anno, è partito in quintetto in 28 gare su 28 segnando 12.6 punti per gara ed è stato primo quintetto della Mountain West Conference. Da junior, ha segnato 13.2 punti per gara, è stato terzo quintetto di conference. Nel quarto anno, ha segnato 10.5 punti per gara con 4.1 assist e 4.1 rimbalzi. Nella finale per il titolo della Mountain West ha segnato 28 punti e guidato la squadra al successo contro New Mexico, conquistando la vittoria e il titolo di MVP. Da professionista ha giocato in Bosnia all’Igokea, in Canada a Moncton, negli Eastern Long Lions della lega asiatica, infine allo Stal Ostrow in Polonia e a Varese. Ha vinto sia il titolo canadese nel 2019 da MVP che quello polacco nel 2021. A Ostrow, aveva 16.3 punti, 5.4 rimbalzi e 4.8 assist per partita in campionato; 14.7 punti, 4.0 rimbalzi e 5.1 assist nella FIBA Europe Cup. A Varese, ha giocato 10 partite nel campionato italiano con 15.3 punti di media, il 40.0% da tre, 4.1 rimbalzi e 3.1 assist per gara.

Trey Kell ha giocato due partite di Coppa d’Asia con la nazionale siriana nel 2020, segnando 34.5 punti per gara con 7.0 rimbalzi e 5.0 assist a partita. Il suo nome completo è George Kell III.

