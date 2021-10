Sergio Rodriguez. Il Chacho non si fa attendere, né pregare. 16 punti, 8 assist (entrambi season-high) per un plus-minus di +25 in 26 minuti dalla panchina. E potrebbero bastare anche soltanto questi numeri per descrivere la vittoria con cui Milano prosegue il suo avvio di stagione da imbattuta sia in Coppa che in campionato (10-0 complessivo). Malcolm Delaney ne avrà per almeno venti giorni . E allora, è il momento di. Il Chacho non si fa attendere, né pregare.(entrambi season-high) per un plus-minus diin 26 minuti dalla panchina. E potrebbero bastare anche soltanto questi numeri per descrivere la vittoria con cui Milano prosegue il suo avvio di stagione dasia in Coppa che in campionato (10-0 complessivo).

A sorreggere l'exploit del Chacho (o a essere imbeccati dalle sue frecce, a seconda dei punti di vista...) sono tutti i grandi veterani biancorossi. Gigi Datome prosegue nel suo buon momento di brillantezza fisica, piazzando 14 punti di esperienza e maturità. Così come l'esperienza sostiene la partita all-around di Nik Melli (8 punti, 4 rimbalzi, 3 assist), uomo-ovunque in una serata in cui Milano sa sfruttare i vantaggi vicino a canestro contro una Fortitudo ancora limitata da tante assenze. E così, può salire di colpi anche Dinos Mitoglou (12+6 rimbalzi), ancora una volta determinante per qualità e quantità portate dalla panchina. E, sul lungo periodo, anche gli esterni: Devon Hall (13) segna tre triple in momenti decisivi, mentre Shavon Shields, risparmiato nel minutaggio rispetto al consueto in vista del doppio turno settimanale di Eurolega, si mette al lavoro nel finale. Lì, dove servono la sua inventiva dal palleggio, la sua qualità nel mid-range e, ovviamente, la sua dimensione difensiva.

Milano piega la Fortitudo con un break di 11-0

Eurolega Milano, altra tegola: tre settimane di stop per Malcolm Delaney 10 ORE FA

Già, perché la Effe, nonostante le rotazioni corte, un netto svantaggio a rimbalzo (37-30) e percentuali dall'arco scarse per larghi tratti di partita, non molla mai. Non regala niente. Anzi, fa corsa di testa per buona parte del primo tempo e la rimette davanti, per un istante, a inizio ripresa, sorprendendo un'Olimpia imbalsamata al rientro dagli spogliatoi. La maggior qualità degli interpreti e la profondità della panchina fanno la differenza. Milano ha veterani e un mazzo di carte molto più ampio in cui pescare, ma il +11 costruito alla metà del terzo quarto, fiammata che sembra indirizzare definitivamente la partita, viene smarrito per strada con il riciclo delle rotazioni. Serve un'altra spallata, costruita a suon di triple per il +12, e una terza, piazzata nella seconda metà dell'ultimo quarto, per spegnere le speranze dei padroni di casa.

Procida va in cielo e cancella Ricci con la stoppata

Nel finale, chiuso sulle ginocchia, pesano tantissimo l'espulsione di Malachi Richardson (antisportivo più fallo tecnico), fino a quel momento vero cavallo pazzo e imbizzarrito con 12 punti, e il problema muscolare sofferto da Leonardo Totè (11 con 5/5 al tiro), straordinario nei giochi in pick'n'roll con Jabril Durham. Il nuovo playmaker, già brillante al debutto a Brindisi, si conferma aggiunta di qualità. In una serata storta al tiro (4 punti con 2/9) regala comunque 10 assist, dettando buoni tempi e innescando a ripetizione i lunghi. Bene Gabriele Procida (10 punti), reattivo e aggressivo come sempre di fronte ai grandi appuntamenti. Bene anche Pietro Aradori, esploso con 18 punti nel secondo tempo dopo un avvio silente, ultimo ad alzare bandiera bianca. Stecca Robin Benzing, spadellando un triste 1/8 da tre.

Milano si può godere una notte da capolista solitaria in attesa del mezzogiorno domenicale che vedrà la Virtus Segafredo Bologna far visita alla neopromossa GeVi Napoli ( LIVE-Streaming su Discovery+ ), ma il tempo per recuperare le energie è risicato. L'Olimpia tornerà in campo già martedì nella trasferta di Eurolega a Monaco di Baviera contro il Bayern di coach Andrea Trinchieri e, due giorni dopo, ospiterà al Forum la Stella Rossa Belgrado.

Fortitudo Kigili Bologna - AX Armani Exchange Milano 75-86

Bologna : Durham 4, Aradori 18, Procida 10, Benzing 5, Ashley 9; Richardson 12, Baldasso 6, Totè 11. N.e.: Zedda, Groselle, Manna. All.: Martino.

: Durham 4, Aradori 18, Procida 10, Benzing 5, Ashley 9; Richardson 12, Baldasso 6, Totè 11. N.e.: Zedda, Groselle, Manna. All.: Martino. Milano: Grant 5, Hall 13, Datome 14, Melli 8, Tarczewski 3; Rodriguez 16, Ricci, Biligha 4, Mitoglou 12, Shields 11, Leoni, Rapetti. All.: Messina.

* * *

RIGUARDA FORTITUDO BOLOGNA-MILANO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Fortitudo Kigili Bologna - AX Armani Exchange Milano 02:08:57 Replica

Eurolega Grossa, potente e fisica: la nuova faccia della Milano d'Europa IERI A 09:32