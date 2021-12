AX Armani Exchange Milano – Germani Brescia 76-62

Non si ferma davanti a nulla la corsa dell'AX Armani Exchange Milano in questa Serie A 2021-22. Nonostante una domenica da incubo per quel che riguarda il tiro da tre punti, sempre più arma imprescindibile nel basket contemporaneo, la squadra di coach Ettore Messina si aggrappa alle giocate di Giampaolo Ricci e Nicolò Melli. L'ex capitano della Virtus Bologna gioca un 4° quarto sontuoso, realizzando ben 12 punti nella frazione ma anche giocate fondamentali a 360°; quello attuale biancorosso - insieme al Chacho Rodriguez, oggi tenuto a riposo nelle rotazioni - domina a rimbalzo, catturandone ben 14 (di cui 7 offensivi) ed è il solito califfo negli ingranaggi difensivi di una Milano che stritola qualsiasi attacco avversario in questo campionato. Per l'Olimpia diventa così possibile vincere una partita caratterizzata dal 6/24 da tre punti (0/5 per il solo Devon Hall) ma anche dal buon impatto dell'ultimo arrivato, Ben Bentil. L'ex Panathinaikos chiude infatti con 14 punti e 3 rimbalzi in soli 17' effetti sul parquet del Mediolanum Forum.

Perla di Rodriguez che manda a schiacciare Melli

Esordio spettacolare, come sempre, della difesa biancorossa, che risulta asfissiante e capace di obbligare la Germani a oltre 5’ senza punti realizzati. Milano sfida anche un po’ al tiro gli ospiti, con Brescia che approccia il match con un pessimo 0/5 da oltre l’arco dei 6.75, e vola sul 9-0 con 5 punti di Luigi Datome. Solamente una magia di Amedeo Della Valle sblocca l’attacco biancoblù; uno dei tanti ex di turno si galvanizza appieno per il circus shot realizzato e infila uno 0-7 personale che consiglia qualche cambio a coach Messina. Le difese a zona prendono le misure agli attacchi, peraltro limitati da turnover frutto della fretta di arrivare ai ferri del Mediolanum Forum, e il punteggio rimane molto basso (15-12 al 10’). L’Olimpia costruisce buoni tiri da tre ma non trova mai il fondo della retina nel 1° quarto (0/5, con Brescia a 2/9) e la differenza la fanno allora i 5 rimbalzi offensivi dei biancorossi. Ci pensa Shavon Shields a sbloccare l’AX Armani Exchange anche al tiro pesante, dopo che Ben Bentil aveva realizzato giocate importanti; la capolista riprova così la fuga (27-16) e costringe la panchina Germani al timeout. Nazareth Mitrou-Long si sveglia finalmente dal torpore domenicale, infilando un 2/2 da tre, ma il break ospite si amplia fino allo 0-11 perché l’Olimpia non segna per oltre 3’. Il finale di 1° tempo è tutto di marca bresciana, con Mitrou-Long che manda a bersaglio un’altra bomba: il tiro pesante è proprio il tallone d’Achille dei biancorossi, che al 20’ di gioco sono 1/12 di squadra e hanno segnato solamente 32 punti.

Al rientro sul parquet, coach Messina propone Davide Alviti nel quintetto biancorosso e la scelta paga subito dividendi, visto che l’ex-Trieste realizza due triple dopo l’incredibile 1/15 dei padroni di casa. I ritmi sono comunque tutt’altro che forsennati, con Melli che prosegue nel litigio personale coi ferri del Forum (0/6, ma anche 11 rimbalzi al 24’). La Germani si aggrappa alle sfuriate di Della Valle e ai liberi conquistati da Christian Burns, ma è l’ingresso di Tommaso Laquintana a cambiare faccia all’attacco ospite (47-48). I tiri liberi diventano assoluti protagonisti, con la gara che viene continuamente frammentata dai falli delle due squadre. L’AX Armani Exchange fatica moltissimo a creare vantaggio dal palleggio nel 1vs1 per arrivare fino al ferro, con un Malcolm Delaney spesso fuorigiri. Diventano allora fondamentali le triple sugli scarichi realizzate dalla coppia Datome-Ricci, con l’ex capitano della Virtus che si conferma giocatore fondamentale anche negli equilibri di questa Olimpia. Lee Moore diventa go-to-guy della Germani, ma lo stesso Ricci sale in cattedra con 12 punti nel 4° periodo e giocate fondamentali che firmano il vantaggio della sicurezza (71-60) e l’11° successo consecutivo in campionato.

Milano : Melli 4, Grant 2, Fiorillo, Tarczewski 10, Ricci 14, Biligha, Hall 2, Delaney 3, Shields 10, Alviti 6, Bentil 14, Datome 11. All . Messina.

: Melli 4, Grant 2, Fiorillo, Tarczewski 10, Ricci 14, Biligha, Hall 2, Delaney 3, Shields 10, Alviti 6, Bentil 14, Datome 11. . Messina. Brescia: Gabriel 3, Moore 11, Mitrou-Long 13, Petrucelli 7, Della Valle 17, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 3, Laquintana 2, Moss 4, Rodella n.e. All. Magro.

Nicolò Melli e Gigi Datome: quando i compagni diventano amici

