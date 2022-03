primo posto in campionato (19-3). consistenza e forza ritrovate soffocando la Openjobmetis Varese in un derby durato poco più di un quarto, il tempo necessario all'Armani per disarmare la squadra di coach Johan Roijakkers sul perimetro e far valere, sulla parte opposta del campo, forza fisica e qualità generale superiore dei suoi interpreti. MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - In attesa del nuovo doppio impegno settimanale di Eurolega, decisivo per il piazzamento playoff, l'Olimpia tiene stretto ilin campionato (). Dopo il ko nel big-match della scorsa domenica a Brescia , Milano manda un segnale disoffocando la Openjobmetis Varese in un derby durato poco più di un quarto, il tempo necessario all'Armani per disarmare la squadra di coach Johan Roijakkers sul perimetro e far valere, sulla parte opposta del campo,dei suoi interpreti.

un turno di riposo a tutti i big, ma la compattezza dell'Olimpia non si incrina. La difesa, 3/20 e soli 6 punti segnati, e Milano può prendere rapidamente in mano l'inerzia emotiva della partita per non lasciarla più scappare. Coach Ettore Messina concede, ma la compattezza dell'Olimpia non si incrina. La recuperata in maniera spettacolare nel secondo tempo di giovedì a Istanbul , smantella la Varese leggera e d'assalto, a sua volta spuntata dall'assenza di Marcus Keene (infortunato). La Openjobmetis apre sparando a salve in un primo periodo dae solipunti segnati, e Milano può prendere rapidamente in manodella partita per non lasciarla più scappare.

Ad

"Not in my house" per Davide Alviti: stoppata pazzesca su Paulius Sorokas

Serie A La 24a giornata LIVE su Discovery+ e Eurosport 2: calendario e programmazione IERI A 11:08

Quando Varese inizia a ritrovare efficacia nel tiro pesante (sarà comunque 12/29 alla fine), l'Olimpia ha già costruito un cuscinetto di venti punti di margine, su cui può gestire con enorme tranquillità fino alla sirena. Nik Melli e Gigi Datome vengono risparmiati a una manciata di minuti, e Milano può godersi un sabato pomeriggio di qualità e quantità delle sue seconde linee (o presunte tali). Kaleb Tarczewski (13+9 rimbalzi) e Dinos Mitoglou (14+9) spadroneggiano in area, Paul Biligha (6+5 e 3 stoppate) cancella qualsiasi cosa passi nelle vicinanze del ferro. Sul perimetro, Troy Daniels scalda rapidamente la mano (12 punti con 4 triple), Tommaso Baldasso esce sulla distanza (12+4 assist) e Shavon Shields ha l'opportunità per mettere minuti nelle gambe per ritrovare le sensazioni pre-infortunio: energia e intelligenza cestistica sono già a livello super (6 punti, 8 assist), ma la precisione al tiro ancora ondivaga (5 punti con 2/8 dal campo).

Kaleb Tarczewski squassa il ferro per chiudere il primo tempo

Volata sul +22 all'intervallo lungo (54-32) con 34 punti realizzati nel solo secondo periodo, Milano azzanna anche nei minuti iniziali della ripresa contro una Varese ormai pronta ad alzare bandiera bianca. La partita assume le sembianze di un'amichevole estiva pre-campionato, con ritmi alti e scarsa intensità difensiva. L'Olimpia vola a toccare un massimo di +35 (85-50) prima che una vampata improvvisa portata dalla panchina e dai giovani permetta a Varese di rendere il divario più onesto (break di 0-16 per l'85-66 prima di una tripla "scaccia-crisi" di Grant).

Tomas Woldetensae si mette ancora in luce con una prestazione balistica solida e concreta (18 punti con 4/8 dall'arco) e Nicolò Virginio, sguinzagliato nel finale, ha la chance di firmare il suo career-high con 9 punti (3/3 al tiro) in otto minuti di grande intensità. Varese incassa il secondo ko consecutivo dopo la sconfitta dello scorso weekend contro Pesaro e scivola a 10-13 in classifica, si mette ancora in luce con una prestazione balistica solida e concreta (18 punti con 4/8 dall'arco) e, sguinzagliato nel finale, ha la chance di firmare il suo career-high con 9 punti (3/3 al tiro) in otto minuti di grande intensità. Varese incassa il secondo ko consecutivo dopo la sconfitta dello scorso weekend contro Pesaro e scivola ain classifica, perdendo contatto con la zona playoff . Detto oggi, fa quasi notizia. Ma, soltanto due mesi fa, pensare che Milano-Varese potesse essere l'antipasto di un primo turno di post-season (prima contro ottava), sarebbe stato semplicemente utopistico.

Kaleb Tarczewski si mangia il ferro: che schiacciata su assist di Grant

AX Armani Exchange Milano – Openjobmetis Varese 95-77

Milano : Grant 7, Hall 7, Alviti 7, Melli 2, Tarczewski 13; Ricci 2, Mitoglou 14, Baldasso 12, Biligha 6, Daniels 12, Shields 5, Datome 8. All.: Messina.

: Grant 7, Hall 7, Alviti 7, Melli 2, Tarczewski 13; Ricci 2, Mitoglou 14, Baldasso 12, Biligha 6, Daniels 12, Shields 5, Datome 8. All.: Messina. Varese: De Nicolao, Beane 14, Librizzi 4, Vene 10, Sorokas 11; Virginio 9, Ferrero 5, Caruso 2, Zhao, Woldetensae 18, Reyes 4. All.: Roijakkers.

Highlights: Olimpia Milano-Varese 95-77

* * *

RIGUARDA MLANO-VARESE IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket AX Armani Exchange Milano - Openjobmetis Varese 01:54:11 Replica

* * *

Oltre a Della Valle e Mitrou-Long: gli artefici del terzo posto di Brescia

Eurolega Milano epica a Istanbul: rimonta dal -15 e batte l'Efes 83-77 24/03/2022 A 19:24