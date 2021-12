dodicesima giornata di LBA Serie A si apre con un solo anticipo in programma sabato 18 dicembre alle ore 20.00: la Bertram Derthona Tortona ospiterà l'Umana Reyer Venezia in una partita dai risvolti importantissimi per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia. Lasi apre conin programma sabato 18 dicembre alle ore 20.00: laospiteràin una partita dai risvolti importantissimi per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia. Entrambe condividono lo stesso record in classifica (5-6) all'interno del gruppetto comprendente anche Reggio Emilia che si dipana tra l'ottavo e il decimo posto in classifica.

Domenica 19 ottobre le altre 7 gare in programma. Il big-match è il derby di Bologna tra Virtus Segafredo e Fortitudo Kigili (ore 17.30): la Virtus va a caccia del sesto successo consecutivo per restare nella scia dell'AX Armani Exchange Milano, mentre la Effe ha bisogno di un exploit per provare a muovere una classifica molto deficitaria. Milano, capolista imbattuta, sarà invece di scena nel match di mezzogiorno sul parquet dell'Allianz Trieste.

Ad

Eurosport 2 proporrà, oltre all'anticipo del sabato (Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia), anche il derby di Bologna di domenica pomeriggio. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player , mentreproporrà, oltre all'anticipo del sabato (Bertram Derthona Tortona-Umana Reyer Venezia), anche il derby di Bologna di domenica pomeriggio.

Serie A Top 10: da Mannion a Melli e Spagnolo, gli italiani da seguire 24/09/2021 A 10:14

LBA Serie A: la dodicesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport 2

Sabato 12 dicembre, ore 20.00 - Bertram Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 19 dicembre, ore 12.00 - Allianz Trieste - AX Armani Exchange Milano (Discovery+)

Domenica 19 dicembre, ore 17.00 - GeVi Napoli - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+)

Domenica 19 dicembre, ore 17.30 - Virtus Segafredo Bologna - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 19 dicembre, ore 18.00 - Carpegna Prosciutto Pesaro - UnaHotels Reggio Emilia (Discovery+)

Domenica 19 dicembre, ore 18.30 - Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese (Discovery+)

Domenica 19 dicembre, ore 19.00 - Germani Brescia - Vanoli Basket Cremona (Discovery+)

Domenica 19 dicembre, ore 20.45 - Happy Casa Brindisi - Nutribullet Treviso Basket (Discovery+, Rai Sport)

Milos Teodosic, il mago degli assist: è già oltre quota 400 in Serie A

Serie A Virtus e Milano per lo Scudetto: il Power Ranking di Eurosport 23/09/2021 A 06:38