Lavi terrà compagnia durante le festività natalizie ma con un calendario molto più snello rispetto all'originale per il dilagare dei contagi da coronavirus che ha costretto molte squadre in quarantena e al rinvio di più della metà delle gare in programma. dopo il big-match tra AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna a causa del numero sempre più alto di positivi riscontrato in casa Olimpia (10), la LegaBasket ha disposto il rinvio anche di Umana Reyer Venezia-GeVi Napoli (focolaio in casa Napoli), Vanoli Cremona-Allianz Trieste (focolaio in casa Cremona), Fortitudo Bologna-Banco di Sardegna Sassari (focolaio in casa Fortitudo) e Dolomiti Energia Trentino-Openjobmetis Varese (focolaio in casa Varese).