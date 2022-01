La quattordicesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 15 gennaio con tre anticipi. Si comincia alle 19:00 con la sfida tra la Bertram Derthona Tortona, alla ricerca di un posto alle Final Eight di Coppa Italia da neo-promossa, e la Vanoli Cremona, si prosegue con il big-match delle 20:00 tra Virtus Segrafredo Bologna e Nutribullet Treviso e si conclude con la partita delle 20:30 tra Openjobmetis Varese, fanalino di coda in classifica e in piena ricostruzione, e Umana Reyer Venezia, in caccia di un successo per la qualificazione alla Coppa Italia proprio come Tortona.

La giornata prosegue domenica 16 gennaio con le altre cinque gare in programma. Doppio anticipo di mezzogiorno, con la capolista AX Armani Exchange Milano in visita alla Carpegna Prosciutto Pesaro in ripresa dal coronavirus, e la sfida tra Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trentino. Il pomeriggio si apre con il match tra GeVi Napoli e Fortitudo Kigili Bologna (ore 18.00), mentre la serata ospiterà un doppio posticipo: alle ore 20:00 sfida tra Germani Brescia e Happy Casa Brindisi, e alle 20:45 scenderanno in campo Allianz Pallacanestro Trieste e UnaHotels Reggio Emilia.

Eurosport 1 vi proporrà il big-match di sabato tra Virtus Segafredo Bologna e Nutribullet Treviso, mentre Eurosport 2 trasmetterà il posticipo domenicale tra Germani Brescia e Happy Casa Brindisi. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player vi proporrà il big-match di sabato tra Virtus Segafredo Bologna e Nutribullet Treviso, mentretrasmetterà il posticipo domenicale tra Germani Brescia e Happy Casa Brindisi.

LBA Serie A: la quattordicesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Sabato 15 gennaio, ore 19.00 - Bertram Derthona Tortona - Vanoli Cremona (Discovery+)

Sabato 15 gennaio, ore 20.00 - Virtus Segafredo Bologna - Nutribullet Treviso (Discovery+, Eurosport 1)

Sabato 15 gennaio, ore 20.30 - Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia (Discovery+)

Domenica 16 gennaio, ore 12.00 - Carpegna Prosciutto Pesaro - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+)

Domenica 16 gennaio, ore 12.00 - Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+)

Domenica 16 gennaio, ore 18.00 - GeVi Napoli - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+)

Domenica 16 gennaio, ore 20.00 - Germani Brescia - Happy Casa Brindisi (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 16 gennaio, ore 20.45 - Allianz Pall. Trieste - UnaHotels Reggio Emilia (Discovery+, RaiSport)

