Il recupero della sedicesima giornata di LBA Serie A si gioca interamente mercoledì sera, 13 aprile. Partenza alle ore 19.00, con l'AX Armani Exchange Milano che proverà a rimettersi in marcia dopo due sconfitte esterne consecutive contro Sassari e Virtus Bologna. L'avversaria è la Vanoli Cremona, all'ultima chiamata per evitare la retrocessione. Alle 19.30, la Openjobmetis Varese cercherà di cancellare il ko di domenica contro Treviso ospitando l'Allianz Trieste, resuscitata in una vittoria esterna in doppio overtime contro Reggio Emilia.

Tre gare in programma alle ore 20.00. La capolista Virtus Segrafredo Bologna cerca la dodicesima affermazione consecutiva in campionato ospitando la Dolomiti Energia Trentino, rinfrancata da due vittorie casalinghe nelle ultime tre gare. L'Umana Reyer Venezia è chiamata a difendere il quarto posto in una sfida dai risvolti molto interessanti contro la Happy Casa Brindisi, scivolata all'esterno della zona playoff dopo il ko di sabato sera a Trento. Punti salvezza pesanti nella sfida tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Fortitudo Kigili Bologna: con quattro successi nelle ultime cinque uscite, la VL si è affacciata all'ottavo posto, ma la classifica è molto corta, e la Effe è in cerca di una vittoria per togliersi dalla penultima piazza.

Ad

Due gare in calendario alle 20.30. Il Banco di Sardegna Sassari non è riuscito a confermare il quarto posto cadendo nella trasferta di Pesaro, e ora dovrà chetare la Nutribullet Treviso, risollevata dal successo esterno a Varese all'esordio di coach Marcelo Nicola in panchina. La GeVi Napoli cerca un successo importantissimo per la salvezza ospitando la UnaHotels Reggio Emilia, a sua volta a caccia di punti per consolidare la posizione nello scacchiere playoff dopo la sconfitta in doppio overtime contro Trieste.

Serie A Top 10: da Mannion a Melli e Spagnolo, gli italiani da seguire 24/09/2021 A 10:14

Chiude il quadro della giornata la sfida delle 20.45 fra Bertram Derthona Tortona, salita in quinta piazza grazie alla vittoria in volata a Cremona, e la Germani Brescia, forte di una striscia di 14 successi consecutivi.

Eurosport 2 vi proporrà il secondo match di giornata, la sfida tra Openjobmetis Varese e l'Allianz Trieste. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player vi proporrà il secondo match di giornata, la sfida tra Openjobmetis Varese e l'Allianz Trieste.

LBA Serie A: la sedicesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Sabato 9 aprile, ore 18.00 - A|X Armani Exchange Milano - Vanoli Cremona (Discovery+)

Sabato 9 aprile, ore 20.10 - Openjobmetis Varese - Allianz Pall. Trieste (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 10 aprile, ore 17.00 - Virtus Segafredo Bologna - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 17.30 - Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 18.00 - Carpegna Prosciutto Pesaro - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 18.30 - Banco di Sardegna Sassari - Nutribullet Treviso (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 19.00 - GeVi Napoli - UnaHotels Reggio Emilia (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 20.45 - Bertram Derthona Tortona - Germani Brescia (Discovery+, RaiSport)

Top 5, le giocate migliori della 25a: domina il game-winner di Robinson

Serie A Virtus e Milano per lo Scudetto: il Power Ranking di Eurosport 23/09/2021 A 06:38