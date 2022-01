diciassettesima giornata di LBA Serie A perde l'anticipo del sabato tra UnaHotels Reggio Emilia e Openjobmetis Varese a causa AX Armani Exchange Milano sul parquet della Nutribullet Treviso, in difficoltà di organico per problematiche relative al coronavirus, e dall'antipasto dei quarti di finale di Coppa Italia tra Happy Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna. Laperde l'anticipo del sabato traa causa del focolaio di covid che ha colpito la formazione emiliana durante la settimana. Si giocano sette gare, dunque, nella giornata di domenica 23 gennaio, aperte alle ore 17.00 dalla trasferta della capolistasul parquet della, in difficoltà di organico per problematiche relative al coronavirus, e dall'antipasto dei quarti di finale di Coppa Italia tra

La giornata prosegue con la sfida delle 17.30 tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia, importantissima per due squadre che hanno assoluta necessità di migliorare la classifica, mentre l'Allianz Trieste cercherà di restare nelle zone alte della graduatoria ospitando la Carpegna Prosciutto Pesaro nel match delle 18.00. Alle 18.30 confronto molto interessante fra due squadre in cerca di riscatto: la Dolomiti Energia Trentino ospita una GeVi Napoli ferita dalla mancata qualificazione alle Final Eight all'ultima giornata.

Alle 19.00, la Fortitudo Kigili Bologna cerca punti-salvezza ospitando l'arrembante Bertram Derthona Tortona, fresca di pass staccato per la Coppa Italia da neopromossa, mentre chiude il quadro di giornata l'interessantissimo confronto tra Germani Brescia e Banco di Sardegna Sassari, entrambe in ottimo momento di forma.

Eurosport 2 vi proporrà il match domenicale tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player vi proporrà il match domenicale tra Vanoli Cremona e Umana Reyer Venezia.

Sabato 22 gennaio, ore 20.00 - UnaHotels Reggio Emilia - Openjobmetis Varese (Discovery+) - RINVIATA

Domenica 23 gennaio, ore 17.00 - Nutribullet Treviso - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+)

Domenica 23 gennaio, ore 17.00 - Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna (Discovery+)

Domenica 23 gennaio, ore 17.30 - Vanoli Basket Cremona - Umana Reyer Venezia (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 23 gennaio, ore 18.00 - Allianz Pallacanestro Trieste - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+)

Domenica 23 gennaio, ore 18.30 - Dolomiti Energia Trentino - GeVi Napoli Basket (Discovery+)

Domenica 23 gennaio, ore 19.00 - Fortitudo Kigili Bologna - Bertram Derthona Basket Tortona (Discovery+)

Domenica 23 gennaio, ore 20.45 - Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari (Discovery+, RaiSport)

