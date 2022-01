La diciottesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 29 gennaio con un anticipo molto intrigante alle 20.00 fra Virtus Segafredo Bologna, sempre all'inseguimento serrato della capolista Olimpia Milano, e Vanoli Cremona, in ripresa dopo la bella vittoria interna contro Venezia.

Domenica 30 gennaio sono invece in programma le sette gare restanti. Si comincia alle 17.00 con il match tra Bertram Tortona, reduce da quattro successi nelle ultime cinque gare, e UnaHotels Reggio Emilia, pronta a tornare in campo dopo i problemi di coronavirus che l'hanno colpita nei giorni scorsi. Alle 17.30, la capolista A|X Armani Exchange Milano difenderà l'imbattibilità del Forum in campionato ospitando la Fortitudo Kigili Bologna, in crisi di identità e risultati.

Alle 18.00, la lanciatissima Dolomiti Energia Trentino farà visita alla Openjobmetis Varese, in continua e incessante ricostruzione dopo la separazione burrascosa da Alessandro Gentile. Alle 18.30 sfida cruciale tra due squadre alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: la Carpegna Prosciutto Pesaro ospita la Nutribullet Treviso, frenata dal focoloaio di coronavirus scoppiato la scorsa settimana.

Alle 19.00, la Germani Brescia cercherà di confermare il suo periodo super-brillante nella difficile trasferta al Taliercio contro l'Umana Reyer Venezia, ferita da due brutte sconfitte consecutive. La giornata si chiuderà con un doppio posticipo. Alle 20.45, Banco di Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi si sfideranno in una partita con grande potenziale di spettacolo tra due squadre che cercano di recuperare terreno in graduatoria. Mentre lunedì 31 gennaio, sempre alle 20.45, la GeVi Napoli, in crisi con una serie aperta di cinque ko, ospiterà l'Allianz Trieste, a caccia invece di un successo per consolidare il terzo posto in classifica.

Eurosport 2 vi proporrà l'anticipo del sabato tra Virtus Segafredo Bologna e Vanoli Cremona e il big-match di domenica pomeriggio tra A|X Armani Exchange Milano e Fortitudo Kigili Bologna. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player

LBA Serie A: la diciottesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Sabato 29 gennaio, ore 20.00 - Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Basket Cremona (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 30 gennaio, ore 17.00 - Bertram Derthona Basket Tortona - UnaHotels Reggio Emilia (Discovery+)

Domenica 30 gennaio, ore 17.30 - A|X Armani Exchange Milano - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 30 gennaio, ore 18.00 - Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+)

Domenica 30 gennaio, ore 18.30 - Carpegna Prosciutto Pesaro - Nutribullet Treviso Basket (Discovery+)

Domenica 30 gennaio, ore 19.00 - Umana Reyer Venezia - Germani Brescia (Discovery+)

Domenica 30 gennaio, ore 20.45 - Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi (Discovery+, RaiSport)

Lunedì 31 gennaio, ore 20.45 - GeVi Napoli - Allianz Pallacanestro Trieste (Discovery+)

