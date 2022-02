La diciannovesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 5 febbraio con un doppio anticipo. Alle ore 20.00, la capolista A|X Armani Exchange Milano farà visita alla Dolomiti Energia Trentino, ferita dopo aver accusato due sconfitte in tre giorni contro Varese. Alle 20.30, sfida molto interessante per il quadro playoff con la Nutribullet Treviso che ospita la Bertram Derthona Tortona.

Domenica 30 gennaio sono invece in programma cinque gare dopo il rinvio del match di mezzogiorno tra a causa del focolaio di coronavirus emerso mercoledì pomeriggio nel gruppo-squadra partenopeo (il recupero è già stato fissato per sabato 19 febbraio alle ore 15.00). Le partite pomeridiane si aprono invece alle 17.00 con lo scontro-salvezza tra, gara cruciale per entrambe.