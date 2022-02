La ventesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 12 febbraio con un doppio anticipo. Alle ore 20.00, match interessantissimo tra le due squadre che si stanno consolidando come outsider più pericolose alle spalle di Milano e Virtus Bologna: la Germani Brescia, in striscia aperta di sette vittorie consecutive, ospita l'Allianz Trieste. Alle 20.30, seguirà un match tra formazioni deluse dai risultati scadenti delle ultime giornate: la Bertram Derthona Tortona affronta la Dolomiti Energia Trentino, con in palio due punti importanti all'interno dello scacchiere playoff.

Domenica 13 febbraio sono in programma altre 5 gare, una in meno rispetto al calendario originale per il rinvio del match tra Banco di Sardegna Sassari e Virtus Segafredo Bologna a causa del focolaio di covid che ha colpito la squadra sarda.

Il pomeriggio si apre alle 17.00 con il match tra Vanoli Cremona, in cerca di punti-salvezza, e GeVi Napoli, che proverà a rafforzare l'ottava posizione. Alle 17.30, la capolista AX Armani Exchange Milano riceve la Carpegna Prosciutto Pesaro, unica squadra assieme a Trieste capace di sgambettarla nel girone d'andata. Alle 18.30 segue una partita importantissima per la Fortitudo Kigili Bologna, alla disperata ricerca di punti per schiodarsi dall'ultima posizione in graduatoria: la Happy Casa Brindisi, però, è avversario tostissimo da battere.

Alle 19.00 l'Umana Reyer Venezia ha la chance di tornare a muovere la classifica dopo tre ko consecutivi ospitando la Openjobmetis Varese, reduce da una sconfitta in volata contro la Virtus che ha frenato la grande risalita lanciata con tre vittorie filate. Chiude il programma della giornata il positicipo delle 20.45: sfida interessantissima tra UnaHotels Reggio Emilia e Nutribullet Treviso, due squadre che premono al margine della zona playoff, pronte a entrare nel gruppo delle prime otto.

Eurosport 2 vi proporrà l'anticipo del sabato tra Germani Brescia e Allianz Trieste e la grande classica di domenica pomeriggio tra A|X Armani Exchange Milano e Carpegna Prosciutto Pesaro. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player

LBA Serie A: la ventesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Sabato 12 febbraio, ore 20.00 - Germani Brescia - Allianz Pall. Trieste (Discovery+)

Sabato 12 febbraio, ore 20.30 - Bertram Derthona Basket Tortona - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 13 febbraio, ore 17.00 - Vanoli Basket Cremona - GeVi Napoli (Discovery+)

Domenica 13 febbraio, ore 17.30 - A|X Armani Exchange Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 13 febbraio, ore 18.00 - Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna (Discovery+) - RINVIATA

Domenica 13 febbraio, ore 18.30 - Fortitudo Kigili Bologna - Happy Casa Brindisi (Discovery+)

Domenica 13 febbraio, ore 19.00 - Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese (Discovery+)

Domenica 13 febbraio, ore 20.45 - UnaHotels Reggio Emilia - Nutribullet Treviso Basket (Discovery+, RaiSport)

