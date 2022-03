La ventidueesima giornata di LBA Serie A si apre direttamente domenica 13 marzo, senza anticipi del sabato, con sette gare in programma. Si comincia presto, alle 16.30, con la sfida tra Carpegna Prosciutto Pesaro, alla disperata ricerca di punti-salvezza, e Happy Casa Brindisi, che va invece a caccia di continuità per fortificare il suo posto nello scacchiere playoff. Alle 17.00, l'Umana Reyer Venezia, in rirpresa nelle ultime gare dopo una grossa flessione che l'ha portata fuori dalla Top 8, ospita la Dolomiti Energia Trentino, precipitata all'undicesimo posto in un periodo di grossa involuzione.

A|X Armani Exchange Milano, l'Allianz Trieste, chiamata a una risposta di orgoglio dopo quattro sconfitte consecutive. Alle 18.00, sfida molto interessante in chiave playoff tra il Banco di Sardegna Sassari, risalito in quarta piazza con cinque successi nelle ultime sette gare, e la Bertram Derthona Tortona, vogliosa di riscatto dopo Alle 17.30 appuntamento con il big-match pomeridiano tra la capolista reduce dal ko in overtime a Madrid in Eurolega , e, chiamata a una risposta di orgoglio dopo quattro sconfitte consecutive. Alle 18.00, sfida molto interessante in chiave playoff tra il, risalito in quarta piazza con cinque successi nelle ultime sette gare, e la, vogliosa di riscatto dopo il ko interno contro Milano nel remake della finale di Coppa Italia

Germani Brescia cercherà di allungare la sua mitica striscia di nove successi consecutivi in campionato ospitando la Nutribullet Treviso, che ha invece bisogno di un successo corsaro per togliersi dalla zona medio-bassa della classifica. Alle 19.00, la Vanoli Cremona, rivitalizzata UnaHotels Reggio Emilia, pronta a confermare il buon momento che l'ha rilanciata al sesto posto in graduatoria. Alle 18.30, lacercherà di allungare la sua mitica striscia di nove successi consecutivi in campionato ospitando la, che ha invece bisogno di un successo corsaro per togliersi dalla zona medio-bassa della classifica. Alle 19.00, la, rivitalizzata dopo la vittoria nel recupero contro Napoli , affronta la, pronta a confermare il buon momento che l'ha rilanciata al sesto posto in graduatoria.

il derby di Bologna, piatto forte nel posticipo serale. La Fortitudo viene GeVi Napoli, in grossa crisi di risultati, ospita l'Openjobmetis Varese, che sta invece vivendo un periodo di ripresa pazzesca sotto la guida di coach Roijakkers. La domenica si chiude con, piatto forte nel posticipo serale. La Fortitudo viene da un successo importantissimo per classifica e morale contro Treviso , mentre la Virtus, fresca degli ingaggi di Daniel Hackett e Toko Shengelia , non può permettersi errori avvicinandosi alla parte decisiva della stagione. La giornata si conclude con il posticipo di lunedì 14. Alle 20.00, la, in grossa crisi di risultati, ospita, che sta invece vivendo un periodo di ripresa pazzesca sotto la guida di coach Roijakkers.

Eurosport 2 vi proporrà il big-match domenicale tra A|X Armani Exchange Milano e Allianz Trieste e il posticipo del lunedì sera tra GeVi Napoli e Openjobmetis Varese. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player vi proporrà il big-match domenicale trae il posticipo del lunedì sera tra

LBA Serie A: la ventidueesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Domenica 13 marzo, ore 16.30 - Carpegna Prosciutto Pesaro - Happy Casa Brindisi (Discovery+)

Domenica 13 marzo, ore 17.00 - Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+)

Domenica 13 marzo, ore 17.30 - A|X Armani Exchange Milano - Allianz Pallacanestro Trieste (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 13 marzo, ore 18.00 - Banco di Sardegna Sassari - Bertram Derthona Basket Tortona (Discovery+)

Domenica 13 marzo, ore 18.30 - Germani Brescia - Nutribullet Treviso Basket (Discovery+)

Domenica 13 marzo, ore 19.00 - Vanoli Basket Cremona - UnaHotels Reggio Emilia (Discovery+)

Domenica 13 marzo, ore 20.45 - Fortitudo Kigili Bologna - Virtus Segafredo Bologna (Discovery+, RaiSport)

Lunedì 14 marzo, ore 20.00 - GeVi Napoli Basket - Openjobmetis Varese (Discovery+, Eurosport 2)

