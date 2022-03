ventitreesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 19 marzo con un doppio anticipo. Alle 20.00, la Bertram Derthona Tortona, Gevi Napoli, a caccia di un risultato esterno importante per provare a svoltare in questa parte finale di stagione. Alle 20.30 sfida delicatissima tra due squadre in grossa crisi di risultati: la Nutribullet Treviso affronta la Dolomiti Energia Trentino. Lasi aprecon un doppio anticipo. Alle 20.00, la rilanciatasi al quinto posto in classifica , ospita la, a caccia di un risultato esterno importante per provare a svoltare in questa parte finale di stagione. Alle 20.30 sfida delicatissima tra due squadre in grossa crisi di risultati: laaffronta la

l'Openjobmetis Varese alla ricerca di un altro successo sotto la guida di coach Roijakkers contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, a sua volta reduce da una vittoria molto importante su Brindisi. Alle 17.30 si disputa il big-match di giornata: la capolista A|X Armani Exchange Milano scende in campo al PalaLeonessa per sfidare la Germani Brescia, terza forza del campionato e Domenica si giocano le altre 6 gare in programma. Si comincia alle 17.00, conalla ricerca di un altro successo sotto la guida di coach Roijakkers contro la, a sua volta reduce da una vittoria molto importante su Brindisi. Alle 17.30 si disputa il big-match di giornata: la capolistascende in campo al PalaLeonessa per sfidare la, terza forza del campionato e in striscia positiva da dieci gare consecutive

Alle 18.00, la Happy Casa Brindisi va alla ricerca di una vittoria per consolidare la sua posizione nella Top 8 ospitando la Vanoli Cremona, a sua volta alla disperata caccia di un risultato importante in trasferta per togliersi dall'ultimo posto in classifica. Alle 18.30, la UnaHotels Reggio Emilia, risalita al quarto posto in graduatoria, proverà a confermare il gran momento in una sfida molto dura contro il Banco di Sardegna Sassari.

l'Allianz Trieste, invischiata in un periodo di involuzione che l'ha estromessa dalla zona playoff, proverà a cambiare rotta affrontando la Fortitudo Kigili Bologna, reduce Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia: le Vu Nere cavalcano una striscia di sette successi consecutivi e si preparano al debutto di Toko Shengelia in campionato, ma anche la Reyer sta vivendo un buon momento di ripresa con tre vittorie filate. Alle 19.30,, invischiata in un periodo di involuzione che l'ha estromessa dalla zona playoff, proverà a cambiare rotta affrontando la, reduce da un ko bruciante nel derby contro la Virtus ma decisa a lottare per riemergere dal fondo della classifica. Chiude il quadro di giornata il big-match serale tra: le Vu Nere cavalcano una striscia di sette successi consecutivi e si preparano al debutto di Toko Shengelia in campionato, ma anche la Reyer sta vivendo un buon momento di ripresa con tre vittorie filate.

Eurosport 2 vi proporrà il primo anticipo del sabato tra Bertram Derthona Tortona e GeVi Napoli, e il big-match domenicale tra Germani Brescia e A|X Armani Exchange Milano. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player vi proporrà il primo anticipo del sabato tra, e il big-match domenicale tra

