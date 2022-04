La venticinquesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 3 aprile con un doppio anticipo. Alle 19.00, la Bertram Tortona cercherà di rialzarsi dal ko contro Venezia ospitando la Carpegna Prosciutto Pesaro, reduce dalla sconfitta interna contro Brescia. Alle 20.00, l'Allianz Trieste, in striscia negativa da 6 gare consecutive, affronta la Virtus Segafredo Bologna, che sta invece vivendo un momento opposto con 9 successi in fila.

Domenica si giocano le altre 6 gare in programma. Si comincia alle 17.00 con il big-match tra Banco di Sardegna Sassari e A|X Armani Exchange Milano. La Dinamo va a caccia di un risultato di prestigio per consolidare la presenza in zona playoff, l'Olimpia deve vincere per mantenere la vetta della classifica che la vede ora in tandem con la Virtus Bologna. In contemporanea, la Happy Casa Brindisi cerca una vittoria psicologicamente importante fra le mura amiche contro la Openjobmetis Varese, in striscia negativa da due gare dopo l'exploit coinciso con l'arrivo di coach Roijakkers in panchina.

Alle 18.00, la Germani Brescia da record, forte di una striscia di 12 successi consecutivi, ospita la Dolomiti Energia Trentino, che ha a sua volta messo un freno alla crisi domenica scorsa con un successo in volata su Trieste. Alle 18.30, la UnaHotels Reggio Emilia, reduce dal ko nel derby contro la Virtus Bologna, affronta un'Umana Reyer Venezia in crescita, e rientrata in zona playoff con quattro successi nelle ultime cinque gare.

Alle 19.00 è in programma il match decisivo per la salvezza, con scontro diretto tra le due squadre che, al momento, condividono l'ultima piazza in classifica. La Fortitudo Kigili Bologna ospita la Vanoli Cremona, fresca di un successo importantissimo contro Treviso ma priva di Andrea Pecchia e Peppe Poeta. Alle 20.45, chiude il quadro della giornata il posticipo tra Nutribullet Treviso e GeVi Napoli. Entrambe hanno bisogno di un risultato positivo per respirare e uscire dalla zona pericolosa della classifica.

Eurosport 2 vi proporrà il secondo anticipo del sabato (Allianz Trieste-Virtus Segafredo Bologna) e il big-match domenicale tra Banco di Sardegna Sassari e A|X Armani Exchange Milano. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player

LBA Serie A: la venticinquesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Sabato 2 aprile, ore 19.00 - Bertram Derthona Basket Tortona - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+)

Sabato 2 aprile, ore 20.00 - Allianz Pall. Trieste - Virtus Segafredo Bologna (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 27 marzo, ore 17.00 - Banco di Sardegna Sassari - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 27 marzo, ore 17.00 - Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese (Discovery+)

Domenica 27 marzo, ore 18.00 - Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino (Discovery+)

Domenica 27 marzo, ore 18.30 - UnaHotels Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia (Discovery+)

Domenica 27 marzo, ore 19.00 - Fortitudo Kigili Bologna - Vanoli Basket Cremona (Discovery+)

Domenica 27 marzo, ore 20.45 - Nutribullet Treviso Basket - GeVi Napoli Basket (Discovery+, RaiSport)

