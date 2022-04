La ventiseiesima giornata di LBA Serie A si apre sabato 9 aprile con un doppio anticipo. Alle 18.00, la Dolomiti Energia Trentino ospita la Happy Casa Brindisi in un match molto delicato per entrambe, alla ricerca di punti per raddrizzare momenti poco positivi. Alle 20.10, la Germani Brescia andrà a caccia della 14a vittoria consecutiva in trasferta contro la GeVi Napoli, rinfrancata dopo la vittoria dello scorso weekend su Treviso.

Umana Reyer Venezia, risalita in zona playoff con una bella striscia positiva aperta durante le Final Eight di Coppa Italia, e Fortitudo Kigili Bologna, che ha abbandonato l'ultimo posto in classifica dopo aver vinto lo scontro diretto con Cremona. Alle 17.30 si consuma il big-match con lo scontro al vertice tra Virtus Segafredo Bologna e A|X Armani Exchange Milano. Le Vu Nere hanno preso la vetta in solitaria Domenica si giocano le altre 6 gare in programma. Si comincia alle 17.00 con una sfida molto intrigante tra, risalita in zona playoff con una bella striscia positiva aperta durante le Final Eight di Coppa Italia, e, che ha abbandonato l'ultimo posto in classifica dopo aver vinto lo scontro diretto con Cremona. Alle 17.30 si consuma il big-match con lo scontro al vertice tra. Le Vu Nere hanno preso la vetta in solitaria dopo la vittoria di sabato contro Trieste , mentre l'Olimpia, reduce dal ko in trasferta a Sassari , sta vivendo un momento complicato tra infortuni e problematiche relative al coronavirus

Alle 18.00, la problematiche relative al coronavirus, rinfrancata dalla vittoria esterna di Tortona, affronta il Banco di Sardegna Sassari, risalito al quarto posto in classifica dopo il prestigioso successo casalingo sull'Olimpia Milano. Alle 18.30, la UnaHotels Reggio Emilia cercherà di invertire un momento di appannamento ospitando l'Allianz Trieste, a sua volta a caccia di un successo per interrompere una lunga striscia negativa.

Openjobmetis Varese, sempre in odore di un posto playoff, affronterà la Nutribullet Treviso, precipitata nella zona rossa della classifica e pronta a far esordire Vanoli Cremona, rimasta in solitaria sul fondo della graduatoria dopo la sconfitta contro la Fortitudo, e Bertram Tortona, in cerca di un successo per consolidare la posizione nello scacchiere playoff dopo due scivoloni consecutivi. Alle 19.00, la, sempre in odore di un posto playoff, affronterà la, precipitata nella zona rossa della classifica e pronta a far esordire una leggenda come Marcelo Nicola in panchina al posto dell'esonerato Max Menetti. Chiude il quadro della giornata il posticipo tra, rimasta in solitaria sul fondo della graduatoria dopo la sconfitta contro la Fortitudo, e, in cerca di un successo per consolidare la posizione nello scacchiere playoff dopo due scivoloni consecutivi.

Eurosport 2 vi proporrà il secondo anticipo del sabato (GeVi Napoli-Germani Brescia) mentre Eurosport 1 trasmetterà il big-match domenicale tra Virtus Segafredo Bologna e A|X Armani Exchange Milano. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player vi proporrà il secondo anticipo del sabato () mentretrasmetterà il big-match domenicale tra

LBA Serie A: la ventiseiesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Sabato 9 aprile, ore 18.00 - Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi (Discovery+)

Sabato 9 aprile, ore 20.10 - GeVi Napoli - Germani Brescia (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 10 aprile, ore 17.00 - Umana Reyer Venezia - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 17.30 - Virtus Segafredo Bologna - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+, Eurosport 1)

Domenica 10 aprile, ore 18.00 - Carpegna Prosciutto Pesaro - Banco di Sardegna Sassari (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 18.30 - UnaHotels Reggio Emilia - Allianz Pall. Trieste (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 19.00 - Openjobmetis Varese - Nutribullet Treviso Basket (Discovery+)

Domenica 10 aprile, ore 20.45 - Vanoli Basket Cremona - Bertram Derthona Tortona (Discovery+, RaiSport)

