La ventottesima giornata di LBA Serie A si apre con un triplo anticipo suddiviso tra le serate di venerdì e sabato. Venerdì 22 aprile, alle ore 21.00, la Virtus Segafredo Bologna ospita la Bertram Derthona Tortona, unica squadra in grado di batterla in due occasioni in questa stagione (match di andata e semifinale di Supercoppa). Sabato 23, invece, sarà il momento dell'AX Armani Exchange Milano, impegnata in una trasferta non semplice contro la UnaHotels Reggio Emilia: entrambe si trovano nel mezzo delle serie di playoff di coppa (quarti di finale di Eurolega per l'Olimpia contro l'Anadolu Efes Istanbul, finale di FIBA Europe Cup contro il Baçesehir per la Reggiana). Alle 21.00 sfida cruciale per le speranze post-season tra due squadre al margine della zona playoff: la Dolomiti Energia Trentino ospita la Carpegna Prosciutto Pesaro.

Domenica si disputano le altre cinque gare rimaste. Si comincia alle ore 17.00, con la Vanoli Cremona, ormai retrocessa in LegaDue, che affronterà la Germani Brescia, sicura invece del terzo posto in campionato. Alle 17.30 altra sfida-salvezza importantissima: la Fortitudo Kigili Bologna, rilanciatasi dopo la vittoria contro Trento, andrà a caccia di un nuovo colpaccio nella trasferta di Masnago contro la Openjobmetis Varese, ma dovrà farlo senza James Feldeine, infortunatosi al ginocchio (stagione finita).

Alle 18.30, la Happy Casa Brindisi si gioca l'ultima carta per restare aggrappata al margine della zona playoff ospitando l'Allianz Trieste, in ripresa con una striscia di tre vittorie consecutive. Alle 20.30, derby veneto succoso tra Umana Reyer Venezia, decisa nel proseguire il momento positivo che l'ha riportata nelle zone medio-alte della classifica, e Nutribullet Treviso, in cerca di solidità e continuità dopo l'arrivo di coach Marcelo Nicola sulla panchina. Chiude il quadro della serata la sfida delle 20.45 tra GeVi Napoli, alla disperata ricerca di punti-salvezza per frenare la risalita della Fortitudo, e Banco di Sardegna Sassari, lanciata invece a caccia del miglior piazzamento possibile nella griglia playoff.

Serie A Top 10: da Mannion a Melli e Spagnolo, gli italiani da seguire 24/09/2021 A 10:14

Eurosport 2 vi proporrà il secondo anticipo del sabato tra Dolomiti Energia Trentino e Carpegna Prosciutto Pesaro e la grande classica di domenica pomeriggio tra Openjobmetis Varese e Fortitudo Kigili Bologna. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming su Discovery+ ed Eurosport Player

LBA Serie A: la ventottesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Venerdì 22 aprile, ore 21.00 - Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Tortona (Discovery+)

Sabato 23 aprile, ore 19.00 - UnaHotels Reggio Emilia - A|X Armani Exchange Milano (Discovery+)

Sabato 23 aprile, ore 20.00 - Dolomiti Energia Trentino - Carpegna Prosciutto Pesaro (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 24 aprile, ore 17.00 - Vanoli Basket Cremona - Germani Brescia (Discovery+)

Domenica 24 aprile, ore 17.30 - Openjobmetis Varese - Fortitudo Kigili Bologna (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 24 aprile, ore 18.30 - Happy Casa Brindisi - Allianz Pallacanestro Trieste (Discovery+)

Domenica 24 aprile, ore 20.30 - Umana Reyer Venezia - Nutribullet Treviso Basket (Discovery+)

Domenica 24 aprile, ore 20.45 - GeVi Napoli - Banco di Sardegna Sassari (Discovery+, RaiSport)

