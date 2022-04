ventinovesima giornata di LBA Serie A si apre venerdì 29 aprile, alle ore 20.30, con un anticipo extra-lusso fra Nutribullet Treviso Basket e Virtus Segafredo Bologna. La squadra di coach Marcelo Nicola, forte dell'aggiunta di Erick Green, cerca una vittoria per la salvezza matematica contro la capolista, che dovrà invece gestire uomini ed energie Lasi apre venerdì 29 aprile, alle ore 20.30, con un anticipo extra-lusso fra. La squadra di coach Marcelo Nicola, forte dell'aggiunta di Erick Green, cerca una vittoria per la salvezza matematica contro la capolista, che dovrà invece gestire uomini ed energie per proseguire la sua corsa nei playoff di Eurocup

Le sette partite restanti sono in programma domenica, alle ore 20.45, con la sola eccezione di A|X Armani Exchange Milano-Happy Casa Brindisi, fissata per le ore 17.30. L'Olimpia, ormai destinata a chiudere la regular-season al secondo posto, affronterà una squadra con il coltello tra i denti, pronta a giocarsi le ultime carte per restare viva nella corsa-playoff.

La Germani Brescia, terza forza del campionato, proseguirà l'opera di inserimento di John Brown ospitando la Openjobmetis Varese, rivitalizzata dopo la vittoria sulla Fortitudo che le ha permesso di festeggiare la salvezza. L'Umana Reyer Venezia, reduce dal successo su Treviso che ha regalato la qualificazione ai playoff, farà invece visita alla Carpegna Prosciutto Pesaro, in grande crescita e decisa a giocarsi fino in fondo le chanche per conquistare il pass per la post-season.

Sfida importante all'interno dello scacchiere playoff fra Bertram Derthona Tortona e Allianz Trieste: ai Leoni serve un successo per qualificarsi ai playoff, mentre Trieste deve rimettersi in marcia dopo il ko di domenica a Brindisi che ha frenato un momento di ripresa. Il Banco di Sardegna Sassari cercherà invece di consolidare la sua posizione in classifica ospitando la Vanoli Cremona, già retrocessa e priva di David Cournooh, che ha lasciato la squadra per proseguire la stagione in LegaDue con Scafati.

La UnaHotels Reggio Emilia proverà a invertire un periodo negativo in trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino, già salva ma intenzionata a regalare un'ultima gioia al pubblico di casa dopo tante amarezze. Ma il match cruciale interessa la zona bassa della classifica: la Fortitudo Kigili Bologna, penultima, ospita la GeVi Napoli, terzultima e con due lunghezze di vantaggio. Se Napoli vince, è salva. Ma, in caso di successo della Effe, si deciderà tutto all'ultima giornata.

LBA Serie A: la ventinovesima giornata LIVE su Discovery+ ed Eurosport

Venerdì 29 aprile, ore 20.30 - Nutribullet Treviso Basket - Virtus Segafredo Bologna (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 1° maggio, ore 17.30 - A|X Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi (Discovery+, Eurosport 2)

Domenica 1° maggio, ore 20.45 - Bertram Derthona Basket Tortona - Allianz Pallacanestro Trieste (Discovery+)

Domenica 1° maggio, ore 20.45 - Fortitudo Kigili Bologna - GeVi Napoli Basket (Discovery+, RaiSport)

Domenica 1° maggio, ore 20.45 - Germani Brescia - Openjobmetis Varese (Discovery+)

Domenica 1° maggio, ore 20.45 - Carpegna Prosciutto Pesaro - Umana Reyer Venezia (Discovery+)

Domenica 1° maggio, ore 20.45 - Dolomiti Energia Trentino - UnaHotels Reggio Emilia (Discovery+)

Domenica 1° maggio, ore 20.45 - Banco di Sardegna Sassari - Vanoli Cremona (Discovery+)

